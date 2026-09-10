Un paciente con viruela del mono, ingresado en el Hospital Costa del Sol de Marbella

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Las claves Generado con IA Un paciente con viruela del mono está ingresado en el Hospital Costa del Sol de Marbella. El hospital ha activado todos los protocolos establecidos para tratar este tipo de infecciones. Las autoridades sanitarias aseguran que no existe ningún riesgo debido a las medidas adoptadas. El centro dispone de la infraestructura necesaria para abordar estos casos según los protocolos vigentes.

Un paciente con viruela del mono se encuentra ingresado en el Hospital Costa del Sol de la localidad malagueña de Marbella, centro que ha iniciado todos los protocolos establecidos para estos casos.

Así, en relación con este caso, adelantado por Málaga Hoy, desde la delegación han señalado que "como en todos los casos de infecciones, se toman las medidas oportunas según los protocolos, por lo que no existe ningún riesgo".

Asimismo, han indicado que el hospital "dispone de la infraestructura necesaria para abordar este tipo de casos y se toman las medidas oportunas según los protocolos establecidos".