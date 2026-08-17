El Hospital Regional de Málaga estrena un acelerador contra el cáncer que permite reducir los tratamientos a pocos días

Las claves

Las claves Generado con IA El Hospital Regional de Málaga ha puesto en marcha un nuevo acelerador lineal de alta tecnología para tratar el cáncer con técnicas avanzadas de radioterapia y radiocirugía. El equipo permite aplicar tratamientos más precisos y rápidos, llegando a concentrar terapias de tumores de próstata o pulmón en pocos días en lugar de semanas. La nueva tecnología beneficiará a unos 550 pacientes al año, de los cuales cerca de 100 podrán acceder a radiocirugía de alta exactitud. La inversión total supera los 2,7 millones de euros, financiados en parte por la Unión Europea, y permite mejorar la accesibilidad a tratamientos complejos y reducir los tiempos de espera.

Un nuevo acelerador lineal de altas prestaciones destinado al tratamiento de pacientes con cáncer mediante técnicas avanzadas de radioterapia y radiocirugía ha entrado en funcionamiento en el Hospital Regional Universitario de Málaga.

La incorporación de este equipamiento, instalado en el pabellón A del hospital general, supone un avance relevante para mejorar la accesibilidad a tratamientos complejos y ofrecer terapias más precisas, seguras y rápidas para la ciudadanía, según ha informado la Junta en un comunicado.

El nuevo equipo, de última generación, ha supuesto una inversión de 2.649.900 euros, financiada por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGeneration EU dentro del Plan de inversión en equipos de alta tecnología del Sistema Nacional de Salud (INVEAT), a lo que se suma una inversión de 130.000 euros destinada a las obras de adecuación del espacio.

La tecnología incorporada permite aplicar técnicas avanzadas como radiocirugía craneal y corporal, radioterapia de intensidad modulada, tratamientos mediante arcoterapia o radioterapia guiada por imagen, entre otras. Estas capacidades permiten administrar dosis más altas con mayor precisión, lo que en muchos casos reduce el número de sesiones necesarias.

En determinadas patologías, como algunos tumores de próstata o de pulmón, los tratamientos pueden concentrarse en pocos días en lugar de prolongarse durante varias semanas, lo que facilita el proceso asistencial para los pacientes y disminuye los desplazamientos al hospital.

Además, el sistema incorpora herramientas de gran precisión para el tratamiento de lesiones intracraneales muy pequeñas mediante radiocirugía, así como un sistema de radioterapia guiada por superficie que permite mejorar la exactitud del posicionamiento del paciente durante el tratamiento.

Esta tecnología, en muchos casos, evita la necesidad de realizar tatuajes permanentes de referencia en la piel, una alternativa especialmente valorada por pacientes con cáncer de mama que requieren radioterapia.

Se estima que este equipamiento permitirá tratar cada año a alrededor de 550 pacientes, de los cuales cerca de un centenar podrán beneficiarse de tratamientos de radiocirugía de alta exactitud. La incorporación de este acelerador contribuye además a reducir los tiempos de espera y a ampliar el acceso a técnicas complejas que hasta ahora estaban condicionadas por la capacidad de los equipos existentes.

El director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega, ha destacado que "la incorporación de este acelerador lineal de última generación supone un paso importante para seguir mejorando la atención oncológica que ofrecemos a la población".

"Nos permite aplicar tratamientos más precisos, acortar los tiempos terapéuticos y facilitar que muchos pacientes puedan completar su tratamiento en menos sesiones, con el impacto positivo que esto tiene en su calidad de vida", ha añadido.

Por su parte, el jefe del Servicio de Oncología Radioterápica, Jorge Contreras, ha señalado que "esta tecnología amplía de forma significativa nuestras posibilidades terapéuticas y nos permite tratar tumores con una precisión milimétrica, protegiendo mejor los tejidos sanos. Además, la radiocirugía de alta exactitud abre nuevas opciones para pacientes con lesiones pequeñas o localizaciones complejas, con resultados muy prometedores".

Junto a la instalación del equipo, el hospital ha desarrollado también una nueva red departamental de radioterapia y un sistema avanzado de planificación terapéutica que permiten optimizar el flujo de trabajo del servicio y aprovechar al máximo las capacidades del acelerador.

Por último, han valorado que "estas mejoras contribuyen a reforzar la capacidad asistencial del centro y consolidan al Hospital Regional Universitario de Málaga como referente en el tratamiento oncológico de alta complejidad".