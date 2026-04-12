El cáncer de colon superará los 1.400 casos en Málaga este año: más del 60% de los pacientes superará la enfermedad

Las claves nuevo Generado con IA En Málaga se prevén más de 1.400 nuevos casos de cáncer de colon en 2026, siendo uno de los tumores con mayor incidencia. Más del 60% de los pacientes diagnosticados este año en la provincia superará la enfermedad, gracias a los avances médicos y la detección precoz. El cáncer de colon es el tumor con mayor incidencia en España y Andalucía si se suman ambos sexos, con más casos en hombres que en mujeres. Los programas de cribado y diagnóstico precoz han sido clave para aumentar la supervivencia, que alcanza el 90% si el tumor se detecta en estadios iniciales.

El cáncer de colon es uno de los tumores con mayor incidencia y prevalencia, tanto en Andalucía como en España. Así lo confirman sus datos y las estimaciones de nuevos casos para este 2026 que en Málaga superan los 1.400.

Pese a su alta incidencia, los avances en medicina de precisión, la progresiva incorporación de las terapias dirigidas y la mejor caracterización de subgrupos de cáncer colorrectal, junto con la incorporación de la inmunoterapia para casos seleccionados, van a hacer que más del 60% de los pacientes que sean diagnosticados este año en la provincia superen la enfermedad.

En los últimos cinco años, la tasa de incidencia del cáncer de colon creció en Andalucía más de un 5% y se prevé que esta línea siga con un crecimiento sostenido en el futuro, también a nivel nacional, debido a diversos factores como el envejecimiento de la población, el crecimiento demográfico, o las mejoras en las técnicas de diagnóstico precoz y cribado en la población, que localizan los tumores en estadios más tempranos, y, por lo tanto, facilitan su tratamiento.

Se trata del cáncer con mayor incidencia en España y Andalucía si sumamos ambos sexos (por delante de mama y pulmón), y con un mayor número de casos en hombres que en mujeres y fue la causa del fallecimiento de unas 10.450 personas en 2024 en todo el país.

En cifras, en España se prevén más de 44.000 nuevos casos para este año 2026 (más de 30.000 sólo de colon), de los que unos 7.000 serán en Andalucía, según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica y el Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer.

La buena noticia es que, gracias a las nuevas técnicas de detección temprana, y a los últimos avances en las terapias oncológicas, más del 60% de los pacientes con cáncer de colon conseguirá superarlo, el 90 %, si se detecta en estadios iniciales.

De hecho, la tasa de supervivencia del cáncer de colon ha crecido en España en los últimos años hasta situarse en un 64% en las mujeres y un 63% en hombres.

Para los oncólogos médicos de la SAOM, los programas de diagnóstico precoz y cribado de cáncer colorrectal "son una herramienta clave para la detección precoz de este tipo de tumor en la población de riesgo", en especial en las personas de entre los 50 y 69 años, tanto hombres como mujeres”, según Laura Medina, coordinadora del Grupo de Trabajo de Cáncer Digestivo Colorrectal de la SAOM y oncóloga en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

No obstante, desde la SAOM se insiste en la importancia de seguir apostando por fomentar la adherencia a este programa de cribado entre la población andaluza, ya que es de gran utilidad, es eficaz y sirve para detectar lesiones premalignas o casos en estadios iniciales, lo que permite actuar lo antes posible en estos pacientes.

“Andalucía ha sido pionera y ha realizado un gran empuje en los últimos años con la implantación del programa de cribado y diagnóstico precoz del cáncer colorrectal, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que seguir y avanzar en la investigación y aplicación de los nuevos tratamientos oncológicos para los pacientes con cáncer de colon, que están logrando resultados relevantes para aumentar su supervivencia y calidad de vida”, según la vicepresidenta de la SAOM, la doctora Carmen Beato.