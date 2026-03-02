Rincón de la Victoria impulsa su nuevo centro de salud: licitada la dirección de obra por 525.000 euros

La zona donde van a poner el centro de salud en Rincón de la Victoria.

Las claves nuevo Generado con IA El Servicio Andaluz de Salud ha licitado la dirección de obra del nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria por 525.677 euros. El proyecto tendrá una duración de 22 meses y está financiado con fondos FEDER de la Unión Europea. El centro estará ubicado en Huerta Julián y contará con 44 consultas y servicios como Rehabilitación, Cirugía Menor, Odontología, Radiología Básica y Salud Mental. El nuevo edificio tendrá más de 11.500 m², multiplicando por cuatro la superficie del actual centro de salud e incluyendo 3.500 m² de aparcamientos.

Las obras del nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria están más cerca de empezar. El Servicio Andaluz de Salud ha publicado la licitación del contrato de servicios para la dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.

El importe de licitación asciende a 525.677,19 euros y los trabajos tendrán una duración de 22 meses. La fecha límite de presentación de ofertas es el 6 de abril de este año 2026, a las 14:00 horas. Además, está financiado con fondos FEDER del Marco 2021-2027 de la Unión Europea.

El nuevo centro estará ubicado en una parcela situada en la zona de Huerta Julián de la localidad y contará con 44 nuevas consultas además de incorporar nuevos servicios como Rehabilitación, Cirugía Menor, Odontología, Radiología Básica o Salud Mental.

El edificio multiplicará por cuatro la superficie del centro de salud actual y tendrá una superficie de más de 11.500 metros cuadrados de los que casi 8.000 serán de uso asistencial (unos 5.000 serán para atención primaria y cerca de 3.000 estarán destinados a atención especializada) y unos 3.500 metros cuadrados de aparcamientos.