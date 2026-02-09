Expertos advierten del peligro de que los menores tengan móvil demasiado pronto: "Los 12 años no son los nuevos 16"

Las claves nuevo Generado con IA Expertos en pediatría advierten sobre el peligro de dar smartphones a menores de 12 años, destacando que el cerebro no está suficientemente maduro a esa edad. La recomendación de la Asociación Española de Pediatría y los especialistas es retrasar el primer móvil propio hasta los 16 años, usando antes dispositivos básicos si es necesario. Se recuerda la 'Regla 0-1-2' para el uso de pantallas: sin pantallas hasta los 2 años, máximo una hora diaria entre 2 y 5 años, y máximo dos horas diarias a partir de los 6 años. Aumentan los casos de problemas como el 'vamping', ansiedad y ciberacoso entre menores por el uso excesivo de pantallas, por lo que se sugieren medidas como restringir el uso de dispositivos en dormitorios y durante las comidas.

Profesionales del servicio de Pediatría de Hospital Vithas Xanit Internacional instan a las familias a “resistir la presión social” y replantear la relación de los más pequeños del hogar con la tecnología. Ante el aumento de patologías de salud mental derivadas de la hiperconexión, los especialistas lanzan un mensaje claro: “Los 12 años no son los nuevos 16”.

Estos consejos llegan a través de un comunicado y con motivo del Día Internacional de Internet Seguro que tendrá lugar este martes y están en condonación con las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP).

En este sentido, Enrique Sánchez, jefe del servicio de Pediatría del Hospital Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga, advierte sobre el error de normalizar el smartphone como regalo de comunión o paso al instituto.

“Existe una discrepancia enorme entre la realidad social y la evidencia científica. A los 11 o 12 años, el lóbulo frontal todavía no está maduro. Dar acceso libre a internet a esa edad es ofrecer una herramienta para la que el cerebro aún no tiene frenos biológicos”, sostiene.

La recomendación: móvil propio a los 16 años

Tanto los pediatras de Vithas Xanit Internacional como la Asociación Española de Pediatría aconsejan retrasar la entrega del primer smartphone hasta los 16 años. “Entendemos que las familias quieren que sus hijos estén localizables, pero eso no implica que necesiten redes sociales o acceso ilimitado a internet”, señala el especialista. “Para esa etapa existen teléfonos básicos o dispositivos limitados que cumplen la función de comunicación sin los riesgos asociados al entorno digital”.

La “Regla 0-1-2” para el resto de edades

Además, el equipo de Pediatría recuerda la importancia de regular el uso de tablets y televisión en función de la edad, en base a las recomendaciones oficiales de la Asociación Española de Pediatría, conocidas como la Regla 0-1-2.

Estas consisten en que de 0 a 2 años hay cero pantallas porque la interacción debe ser física y verbal; el uso de pantallas se asocia a retrasos en el desarrollo del lenguaje. De 2 a 5 años como máximo una hora diaria, siempre con contenidos de calidad y bajo supervisión adulta. A partir de 6 años no se debe superar las dos horas diarias de ocio digital para prevenir sedentarismo y problemas de conducta.

Riesgos reales: del “vamping” a la ansiedad

Por otra parte, el Hospital Vithas Xanit Internacional ha detectado un aumento de consultas relacionadas con el uso excesivo de pantallas. “Vemos cada vez más casos de ‘vamping’, con menores que usan el móvil de madrugada, lo que afecta directamente al descanso, al rendimiento escolar y al estado de ánimo”, apunta el especialista. A ello se suman cuadros de ansiedad vinculados a la presión estética y al ciberacoso en redes sociales.

Decálogo para una “desintoxicación digital” en familia

Ante esta situación, el centro propone tres medidas sencillas que consisten en que los dormitorios sean zona libre de pantallas y móviles y tablets se carguen fuera de la habitación. También se ponga el modo avión en la mesa para recuperar la conversación familiar durante las comidas.