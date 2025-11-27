Fernando Tormo, elegido nuevo director gerente del Hospital Vithas Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Fernando Tormo ha sido nombrado nuevo director gerente del Hospital Vithas Málaga y también dirigirá la red de centros médicos de la provincia. Tormo cuenta con una amplia experiencia en la dirección y gestión de centros hospitalarios, tanto en España como en el extranjero. El nuevo director gerente se ha comprometido a impulsar la calidad asistencial y la eficiencia operativa del hospital, manteniendo al paciente en el centro de todas las decisiones.

El Hospital Vithas Málaga ya tiene nuevo director gerente. El grupo ha nombrado a Fernando Tormo, quien también dirigirá la red de centros médicos de la capital y del resto de la provincia.

Según indican desde la empresa, Tormo cuenta con una "destacada experiencia en la dirección y gestión de centros hospitalarios, tanto dentro como fuera de nuestro país".

En este sentido precisan que "su trayectoria profesional se ha centrado en impulsar la estrategia y las operaciones para ofrecer una atención médica de primer nivel, siempre con el paciente en el centro de todas las decisiones y desde roles de dirección ejecutiva y subdirección gerencial".

Su currículo es muy amplio: un MBA del IE Business School, un Accelerated Certificate Program en Business Administration en UC Irvine, un Master en Desarrollo Profesional en la Universidad de Alcalá, o un Grado en Business Administration por la Universidad Europea, entre otras.

“Afronto este nuevo reto con gran ilusión y compromiso agradeciendo, en primer lugar, la confianza que tanto nuestro director territorial, José María Baena, como nuestro director general, el Dr. Pedro Rico, han depositado en mí para mantener al Hospital Vithas Málaga como referente dentro de la sanidad privada malagueña", ha destacado Tormo.

El nuevo director gerente de Vithas Málaga ha añadido que "mi objetivo no es otro que seguir impulsando la calidad asistencial y la eficiencia operativa del Hospital Vithas Málaga y de sus centros médicos, trabajando de la mano de un equipo de profesionales médicos, asistenciales y administrativos de primer nivel, y que suponen el verdadero capital de nuestro centro. Todo ello para ofrecer siempre la mejor atención a nuestros pacientes”.