Carlos Rocha, oftalmólogo de Vithas Málaga, reconocido como mejor especialista español menor de 40 años

El doctor Carlos Rocha de Lossada, coordinador del Instituto Oftalmológico Vithas en Málaga, ha sido galardonado como el mejor oftalmólogo menor de 40 años en España y ha recibido el premio Arruga 2025 de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO).

Con este reconocimiento, el profesional ha sido premiado, no solo por su excelencia clínica, sino también por su compromiso con la formación de nuevas generaciones de médicos y su participación activa en investigación científica, según ha informado Vithas Málaga en un comunicado.

Rocha es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba y especialista en cirugía refractiva. También lidera la Unidad de Cirugía Refractiva y Presbicia del Centro Médico Vithas Limonar. Además, posee una amplia experiencia en cirugía de miopía, catarata, hipermetropía, astigmatismo y trasplantes de córnea.

En cuanto a su labor investigadora y divulgadora, el especialista de Vithas Málaga ha hecho más de 120 publicaciones en las revistas oftalmológicas internacionales más prestigiosas, así como más de 10 capítulos de libros tanto a nivel nacional como internacional. A esto se suma su labor divulgadora en más de 60 ponencias y comunicaciones en congresos internacionales y nacionales.

"Recibir este galardón es un verdadero honor y orgullo que me impulsa a seguir investigando para mejorar la atención de nuestros pacientes. Este logro es fruto del apoyo inestimable de tantos compañeros, maestros, amigos y mentores durante mi carrera y a quienes les estoy tremendamente agradecido de corazón", ha señalado el doctor Rocha.

El galardón Hermenegildo Arruga, instituido en 1947, es uno de los máximos reconocimientos que otorga la SEO, y está destinado a premiar la trayectoria profesional, asistencial, docente y de investigación de jóvenes oftalmólogos en España.

La elección del ganador se realiza mediante un riguroso proceso de evaluación: un tribunal formado por premiados de años anteriores emite su voto, que representa el 10% de la puntuación total, mientras que el 90% restante se asigna en base a un baremo de méritos objetivos.