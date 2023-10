Niños, jóvenes y mayores: ¿debería vacunarme de la gripe y el covid?

Noticias relacionadas La campaña de vacunación frente a la gripe y la Covid-19 comienza la última semana de septiembre

Este lunes arrancó la campaña de vacunación contra la gripe y el coronavirus en Málaga. Los primeros en inmunizarse, como cada año, están siendo los usuarios de centros residenciales de mayores y centros de discapacidad, los mayores de 85 años y el personal de centros sanitarios y sociosanitarios.

La inercia de la pandemia que todavía arrastra parte de la población, sin embargo, está sembrando la duda en muchas personas que se preguntan si deberían o no vacunarse.

La respuesta está en el protocolo ya establecido por los organismos competentes y que señala directamente a los grupos diana en función de su exposición a las enfermedades, su edad o su estado de salud así como a la circulación de los virus.

Una sanitaria inyectando la vacuna contra la gripe a una persona mayor. Efe

De esta forma, al grupo que ya ha comenzado la vacunación se unirá a partir del 16 de octubre las personas de más de 70 años, los niños a partir de los seis meses, los adultos con patologías de riesgo, los grandes dependientes y sus cuidadores profesionales y las embarazadas.

En una tercera fase que arrancará el 30 de octubre, según marca el protocolo, recibirán la doble vacunación los mayores de 60 años, cuerpos y fuerzas de seguridad, trabajadores de instituciones penitenciarias y veterinarios, trabajadores de granjas o ganaderos.

Por último, se vacunarán a partir de diciembre aquellas personas que convivan con mayores de 60 años o más y quienes estén riesgo.

"La vacuna en los grupos diana evita que las personas contraigan la enfermedad y, a su vez, que no la trasmitan. De ahí la importancia de que se inmunicen, por ejemplo, niños que no tengan patologías previas pero sí un contacto directo con sus abuelos o los propios sanitarios", explica Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga.

De hecho, la Consejería de Salud señala en su protocolo que los menores de cinco años "constituyen el grupo poblacional con mayor incidencia de gripe de toda la población" y "tienen una incidencia de hospitalizaciones similar a las personas mayores". Por ello, añade, "tienen un papel crucial en la transmisión del virus al resto de la comunidad".

Para el pediatra y experto en vacunas, el mejor argumento para concienciar de la importancia de la inmunización es el hecho de que "las vacuna salvan vidas". "Es un acto solidario, nos protegemos para proteger a los demás", resume.

Además, según la Consejería, "la temporada de gripe puede adelantarse y ser más agresiva de lo habitual por el menor contacto con el virus durante los últimos años". De la misma forma, apunta a que la mayoría de las personas de la población diana recibió la última dosis de vacuna del coronavirus hace más de nueve meses y la inmunidad frente al mismo "disminuye con el tiempo".

Durante la pasada campaña, se logró inmunizar a más del 70% de los mayores de 65, al 81,3% de las embarazadas, al 50,6% de los profesionales sanitarios y al 46% de la población infantil de 6 a 59 meses. Por entonces, ya se llevó a cabo la doble vacunación, algo que para Navarro es sumamente positivo.

"La vacunación doble potencia el sistema inmunológico. No hay que tener ningún tipo de miedo, a los bebés se les ponen con pocos meses varias vacunas a la vez y no ocurre nada", asegura, señalando que la única precaución que hay que tomar es no inocularlas en la misma zona para que facilitar identificar una posible reacción.

¿Y si no estoy entre la población diana?

Las dudas sobre la vacunación pueden extender a las personas que no se encuentren entre ninguno de los grupos diana y que recibieran la vacuna contra el covid hace ya más de dos años. ¿Deben en este caso vacunarse?

Según el protocolo establecido, la situación epidemiológica actual y la inmunidad de la población en general no hace necesario que reciban una nueva dosis. En concreto, el documento recoge que "no se vacunará a la población no incluida en los grupos diana durante la campaña, independientemente de sus antecedentes de vacunación o infección".

No obstante, sí que es posible solicitar, fuera de la campaña de vacunación, recibir una dosis. En esos casos, antes de suministrarla, se les hará una valoración individualizada.

A juicio del presidente del Colegio de Médicos, "mientras más cobertura haya, mucho mejor". "A una mayor cobertura, la circulación del virus será más difícil", asegura.

