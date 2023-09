Expertos en enfermedades neurodegenerativas ponen la vista en fármacos que "frenan el Alzheimer"

Esta mañana, coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer, la Reina Doña Sofía ha inaugurado el Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas, un evento que sirve para poner sobre la mesa las novedades en el tratamiento de estas enfermedades y en el que, por primera vez en muchos años, se puede hablar de avances concretos. Los principales vienen de la mano de fármacos, como el Lecanemab o el Donanemab, que están a la espera de ser aprobados en Europa y que prometen retrasar su desarrollo.

Tras varias décadas de investigaciones, se están verificando fármacos que permiten ralentizar la pérdida de capacidad neurológica en enfermedades como el Alzheimer, que tan solo en Málaga sufren más de 10.000 mil personas. De hecho, el Lecanemab ya está siendo utilizado fuera de Europa y podría llegar a España dentro de un año y medio o dos si finalmente es aprobado.

El congreso ha reunido a expertos internacionales como Jean Charles Lambert, Michel Scholl o Alberto Lleó y a representantes institucionales como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga; Catalina García, consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, y Raquel Yotti, Secretaria General de Investigación.

El evento se viene celebrando cada año desde 2013 organizado por la Fundación Reina Sofía, la Fundación CIEN, CIBERNED y la Sociedad Española de Neurología. Previo al comienzo, el Director Científico de Fundación CIEN, Pascual Sánchez Juan, ha asegurado que era “un día importante porque se están viendo todas las novedades que están aconteciendo en el campo de la investigación”.

“El Alzheimer es una enfermedad con un diagnóstico general tardío, ya sea porque durante mucho tiempo se ha visto como algo de personas mayores y no se estaba proactivo con el tema”, ha señalado Sánchez Juan, incidiendo en la necesidad de una investigación clínica más pegada al paciente y en las formas de diagnosticar la enfermedad con más precisión antes de llegar a una edad más avanzada.

En el acto de inauguración, su majestad la Reina Sofía ha dado paso a Salado, quien ha incidido en la necesidad de un diagnóstico precoz de las enfermedades neurodegenerativas para poder ponerles freno. “El seguimiento que se está llevando de las enfermedades neurodegenerativas es algo histórico”, ha señalado a continuación Yotti.

La consejera ha agradecido a los trabajadores del Servicio Nacional de salud (SNS) e investigadores su continuo trabajo y esfuerzo en una enfermedad con un profundo calado social, familiar y personal y en el empeño de que quienes la padecen puedan tener mayor calidad de vida.

De la Torre ha dado su punto de vista más personal en su discurso y ha recordado que “es una pena ver que con amigos con los que lo has compartido todo ya no puedes comunicarte”. Es por ello, ha defendido, que la lucha contra el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas “no depende solo lo que se hace en España, sino en el mundo. "Y depende no sólo de lo que se haga de cara al público, sino todo el esfuerzo que no se ve”, ha añadido.

El regidor ha mostrado su agradecimiento a todos los investigadores y los ha animado a trabajar en Málaga para reforzar la capacidad de investigación clínica.

