Investigan por presunta negligencia médica la muerte de una mujer de 35 años tras el parto en Málaga

La Justicia malagueña investiga la muerte de una mujer de 35 años tras dar a una luz a una niña, que se encuentra en buen estado de salud. La familia de la fallecida denuncia que se ha podido producir una negligencia médica.

La investigación está actualmente pendiente del resultado de la autopsia. La familia —que formuló la denuncia que comenzaron las diligencias el pasado 3 de julio— ha decidido no incinerar el cadáver, por si hiciera falta practicar un segundo examen.

Según cuenta la madre de la fallecida a este periódico, su hija Sarai dio a luz el pasado jueves, 30 de junio, en un pacto programado dado que ella tenía diabetes tipo 1, en el Hospital Quirón. Tras volver a la habitación, comenzó a decir que se sentía mal, pero lo achacaron al parto y no le dieron más importancia. Las analíticas decían que estaba todo bien, dice la madre, Rafi, lo que ya les llamó la atención porque su hija entró al parto "con una anemia de caballo".

"A partir de ahí, todo fueron irregularidades. No prestaron atención, todo era normal. Para ellos era todo puede ser, puede ser, pero no nadie hacía nada. Íbamos al control a pedir que la doctora subiera y no subía nadie, todo era por teléfono desde abajo, nadie venía a verla", expresa.

Afirma que al día siguiente ya sí le identificaron la anemia y la llevaron a hacerle transfusiones de sangre, "con 24 horas de atraso". "Y todo a esto a raíz de alguien que conocía a mi yerno, por eso se le hizo una analítica, pero ya era el último día: todo tarde y forzado, estaba desatendida completamente", denuncia. La primera transfusión le sentó bien, pero la segunda ya no.

"Mi hija empieza a ahogarse, mi hija empieza a no poder respirar, mi hija empieza a llamar a mi yerno a las 4:40 h de la madrugada, llama al timbre para que vengan a asistirla y vienen las enfermeras. Mi hija estaba con un ataque de ansiedad, no respiraba, le pusieron tres tipos de oxígeno", afirma Rafi, que asegura que el ingreso en la UCI también se retrasó varios minutos clave: "Cuando la bajan a la UCI, entra en paro, evidentemente. Se había perdido muchísimo tiempo, muchísimo tiempo".

La siguiente noticia que recibieron, unos 40 minutos después del ingreso en la UCI, es el fallecimiento de Sarai. "Mi hija había ido al hospital simplemente a tener una niña. Ahora deja tres (...) Entró haciendo planes para salir con su hija del hospital. Y se le truncaron los planes", expresa su madre, Rafi.

Por su parte, el Hospital Quirón ha transmitido el siguiente mensaje: "Lo primero y más importante, nos sumamos al dolor de la familia por su pérdida. Por protección de datos de la paciente, no podemos dar información clínica, aunque, por supuesto, se ha revisado y confirmado el correcto cumplimiento de todos los protocolos clínicos y asistenciales y ya pendientes de los resultados de la autopsia y de las autoridades competentes".

Sigue los temas que te interesan