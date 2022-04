Otro "compromiso histórico hecho realidad": la Junta inaugura el centro de salud de San Pedro Alcántara

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado este lunes el nuevo centro de salud de San Pedro Alcántara, en el municipio malagueño de Marbella, y ha destacado que es "un compromiso histórico hecho realidad".

Moreno, junto con la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha explicado que se trata de una "potente y moderna infraestructura, superior a la que existía en amplitud, dotación y calidad". El presupuesto ha sido de casi cinco millones de euros.

"En San Pedro hacia mucha falta este centro de salud, que era una demanda a gritos, histórica, una referencia constante, y una reivindicación constante de sus vecinos y de la alcaldesa", ha sostenido, al tiempo que valorado que los proyectos se hagan realidad: "No siempre se puede hacer, no siempre es fácil conseguirlo, porque encontramos muchos obstáculos de carácter normativo, administrativo o económico durante el camino".

No obstante, ha dejado claro que "tenemos la firme determinación de actualizar nuestra sanidad". "Queda mucho por hacer, no está todo hecho, tenemos muchos proyectos por delante, pero tenemos la firme determinación de actualizar, mejorar, modernizar nuestros sistema público de salud en beneficio de los andaluces". "Nosotros queremos que la sanidad funcione y esto es el ejemplo".

El centro, en detalle

El nuevo centro de salud está al lado del anterior y es un "gran salto en términos de calidad y cantidad". En consultas de medicina de familia se pasan de once a 24; de dos a seis de Pediatría; de tres a trece de Enfermería, entre otros, ha detallado.

También se añaden prestaciones que hasta ahora no había y que ha considerado Moreno fundamentales para la población como es cirugía menor, odontología, mamografía, pruebas funcionales, educación materna, entre otros.

El nuevo centro cuenta con cinco veces más espacios que el anterior al pasar de los mil metros cuadrados a los cinco mil quinientos. Además, cuenta con dos plantas, aparcamiento, zona de carga y descarga y todas las instalaciones necesarias para el mejor funcionamiento y el mejor servicio a los usuarios.

Por otro lado, ha señalado que con este centro de salud se inaugura el edificio sanitario número 33 de la legislatura. "Llegamos a la recta final de la legislatura, porque eso sí que es una evidencia, que estamos en la recta final, no estoy diciendo nada nuevo, y llegamos con seis hospitales nuevos, cuatro nuevos hospitales de día, nueve centros de salud, nueve nuevos ambulatorios, tres nuevos servicios de urgencia y tres nuevos centros de atención infantil temprana"

"En el Gobierno de Andalucía vamos a intentar seguir en este camino", ha afirmado. Así, ha recordado, sobre inversiones, que en la provincia de Málaga han sido 67,7 millones desde 2019 y con una previsión para este año que ronda los 40 millones.

También se ha referido a algunos de los proyectos que se han llevado a cabo como es la reforma de las Urgencias del Hospital Regional con más de tres millones de inversión, la ampliación de la UCI y circuito Covid en el Hospital Clínico al que se han destinado 2,6 millones, el anteproyecto del nuevo Hospital de Málaga, las obras adicionales del Hospital de Estepona, el equipamiento del Hospital de Alta Resolución de Estepona y otras actuaciones en el Hospital General, Hospital de Antequera, el Materno-Infantil de Málaga, el Centro de Salud de Nerja o el Hospital Regional. "Son muchas, numerosas y variadas las obras que en el ámbito sanitario hemos hecho en esta legislatura", ha subrayado.

El presidente andaluz ha mencionado algunos de los proyectos que tienen por delante. Así, ha aludido a lo que se va a hacer "independientemente de lo que pase en el futuro, porque son proyectos adjudicados, salvo que alguien quiera aplazarlo", pero ha incidido en que "no vamos a parar".

Al respecto, ha enumerado los centros de salud de Nerja, Cómpeta y Los Pacos, la reforma de los centros de salud de Los Boliches, La Carihuela y Algatocín, las reformas en el Hospital Regional, el de Antequera, el de la Axarquía o el Marítimo de Torremolinos o la redacción del proyecto básico y de ejecución del nuevo hospital de Málaga por 21,7 millones de euros.

"Atención, inversión y cariño"

Moreno también ha destacado que Marbella es "una de las grandes marcas turísticas que tenemos, no solo en Andalucía, en el conjunto de España". Además, ha asegurado que el municipio "está en el corazón del Gobierno de Andalucía", ya que "entendíamos que Marbella llevaba un retraso más que considerable en atención, inversión y cariño por parte de la administración autonómica". "Lo teníamos que reparar", ha afirmado.

Moreno, tras destacar varios proyectos, ha dicho que "Marbella podemos decirlo, porque es una realidad, ha dado un salto cuantitativo y cualitativo y lo hemos hecho juntos, Ayuntamiento y Administración Autonómica". "Cuando dos administraciones remamos en la misma dirección, siempre llegamos más lejos y rápido".

"Estamos cumpliendo, estamos intentando cumplir, que no siempre es fácil", ha valorado, al tiempo que ha incidido en que "tenemos entusiasmo, el tesón, la esperanza de afrontar y superar cualquier situación que se ponga por delante". "Andalucía ha sido capaz de superar de una manera audaz la pandemia y vamos a superar las situaciones económicas que también tenemos actualmente", ha dicho. Por ello, ha reiterado que "no le quepa la menor duda a nadie de que también vamos a superar con determinación esos tiempos", ha afirmado.

Precisamente, también el presidente de la Junta ha tenido palabras para los trabajadores sanitarios a los que ha agradecido por "el enorme esfuerzo" realizado durante estos dos largos años de pandemia, "muy complicados, muy difíciles, donde todos nos hemos enfrentado a retos desconocidos; nunca habíamos vivido una pandemia de esta naturaleza".

"Si no es por la enorme vocación que tienen nuestros trabajadores y profesionales sanitarios, si no es por su entrega, dedicación, cariño, si no es por esa profesionalidad que han puesto encima de la mesa no hubiéramos podido llegar al día que estamos llegando de, prácticamente, arrinconar definitivamente a la pandemia", ha defendido.

También, y por otro lado, el presidente de la Junta, que durante la comparecencia ha agradecido a los medios su presencia, ha dicho que "últimamente estoy notando un especial interés, no sé por qué, no hay nada nuevo en el horizonte; sin embargo, noto que tienen un enorme interés. Todo sigue bajo la pauta ya planificada. Seguimos trabajando por Andalucía, que es lo mejor que podemos hacer".

"Un icono de la desidia"

La alcaldesa, por su parte, se ha referido al centro y ha recordado que en 2003 "ya sabíamos que se había quedado pequeño y que se tenía que hacer una ampliación"; apuntando que "éramos conscientes de que había que tener voluntad política y se anunció muchísimas veces, pero es ahora cuando lo tenemos".

Para Muñoz, este centro de salud "ha sido un icono de la desidia del Gobierno socialista y del impulso del de Moreno". Asimismo, ha destacado la inversión en salud a nivel general y en concreto en Marbella, donde habrá "un antes y un después".

