El restaurante que conquistó a Carlos Herrera y está especializado en pescados frescos: "Los mejores boquerones fritos de España"

Las claves

Las claves Generado con IA Carlos Herrera ha elogiado el restaurante Chinchín Puerto, en La Caleta de Vélez, por la calidad de sus pescados y mariscos frescos. El restaurante, dirigido por Sebastián Martín y Lourdes Villalobos, ofrece una carta diaria basada en las capturas del día y destaca por platos como quisquillas de hielo y puntillas a la plancha. La ensaladilla rusa del Chinchín Puerto fue elegida como la mejor de España en 2020, y tanto sus pescados como sus postres son altamente recomendados. Herrera también ha destacado el chiringuito El Caleño, en Pedregalejo, famoso por sus boquerones fritos.

Los viajes gastronómicos del periodista Carlos Herrera se han convertido en uno de sus principales reclamos en redes sociales, especialmente en Instagram, donde le gusta compartir sus experiencias para recomendar restaurantes y lugares para visitar.

La provincia de Málaga es uno de los rincones donde el periodista ha visitado numerosos restaurantes, especialmente dedicados al pescado y marisco. Uno de sus favoritos está en un pueblo costero, en la Caleta de Vélez, y que no ha dudado en elogiar por su menú.

Es el restaurante Chinchín Puerto, uno de los más reconocidos de la zona de la Axarquía malagueña. "Restaurante Chinchín. La Caleta de Vélez, Málaga. Quisquillas de hielo. Puntillas plancha. Y una carta diaria en función de lo pescado en la proximidad. Excelente. Bárbaro. Máxima calidad", asegura Herrera en su publicación de Instagram, donde comparte algunos platos.

Algunas de las especialidades de Chinchín Puerto son los calamaritos fritos, el pulpo “sollao” (desollado) o las joyas de la corona y la elección de Herrera en su visita por Chinchín Puerto, las quisquillas de hielo y las puntillas a la plancha.

Como detalla la Academia Gastronómica de Málaga, este restaurante está dirigido por Sebastián Martín y su esposa Lourdes Villalobos, que fueron armadores de un barco de pesca. "Decidieron montar en 2015 un restaurante especializado en pescados y mariscos, un tema en el que, dada su experiencia, son unos de los mayores expertos que tenemos en Andalucía o incluso a nivel nacional", añaden.

Lourdes está al cargo de la cocina, junto a Belén Abad, como jefa de cocina, "con la que hace un tándem perfecto que busca, a través de una evolución constante, la excelencia, sobre todo a la hora de elaborar los pescados y mariscos y de elegir el mejor producto", explican.

Algunos de sus platos más recomendables son el cartuchito de quisquillas, "que llegan a la mesa en su justo punto de cocción, las coquinas, tan solo fritas en aceite durante escasos segundos, prescindiendo de ajo y perejil para poder apreciar mejor la calidad del producto. Y cualquier pescado que tengan en carta como salmonetes, raya, gallo pedro… o lo que haya traído el mar ese día".

Su ensaladilla rusa fue elegida como la mejor de España en 2020. De intenso sabor a marisco, es otro plato que hay que probar. Sus postres, que elaboran ellos mismos, también son muy recomendables, según la Academia Gastronómica.

Otro de sus elogios en Málaga fue para el chiringuito El Caleño, en Pedregalejo, destacando sus famosos boquerones fritos. "Mi amigo Fabio, argentino que viene del futuro, ha tomado el relevo en El Caleño en Málaga y sigue haciendo los mejores boquerones fritos de España", comentó el almeriense en sus redes.