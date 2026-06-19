Álvaro Salido y Tatiana Carvajal clausuran un 'Dúo de Diez' especial en Cervezas Victoria

Las claves

Las claves Generado con IA Álvaro Salido y Tatiana Carvajal clausuraron la segunda edición de 'Dúo de Diez' organizada por Cervezas Victoria en Málaga. El evento tuvo un carácter de despedida, ya que el restaurante Alita Soho, de los chefs, ha cerrado para que ambos inicien nuevos proyectos. Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de una visita al museo y una cata maridaje de platos como escabeche de zanahorias y bonito, y una tosta de steak tartar. La edición 2026 de 'Dúo de Diez' reunió a tres dúos de cocineros malagueños en diferentes sesiones a lo largo del primer semestre del año.

Los cocineros Álvaro Salido y Tatiana Carvajal han clausurado la segunda edición de “Dúo de Diez” organizada por Cervezas Victoria.

Su restaurante, Alita Soho, acaba de cerrar porque ambos quieren iniciar nuevos proyectos, así que era una especie de despedida, lo que convirtió el evento en algo aún más especial.

Más de medio centenar de personas acudieron a esta cita que ya se está consolidando en el panorama gastronómico malagueño. Primero, como es habitual, visitaron el museo y luego hubo una cata maridaje comentada.

Uno de los platos presentados con Victoria Vendeja.

Los cocineros presentaron dos elaboraciones representativas de su cocina: un escabeche de zanahorias y bonito, maridado con Victoria Clásica, y una tosta de centeno, salsa tártara y steak tartar de vaca vieja, acompañada de Victoria Diez.



Genoveva Ferragut, responsable de Comunicación de Cervezas Victoria, señala que “cerramos esta edición con una sesión muy especial, marcada por el cariño hacia Álvaro y Tatiana y por todo lo que representan para la gastronomía malagueña. Estamos muy agradecidos por la acogida que ha tenido el ciclo en sus tres citas de este año”.

Uno de los platos elaborados.

Con esta sesión, “Dúo de Diez” pone punto final a su programación 2026, que ha reunido a tres dúos de cocineros de la provincia a lo largo del primer semestre del año: Pablo Vega y Pablo Domínguez, de Ménade y Jauja; Mariano Rodríguez y Yareima Delgado, de EME de Mariano; y Álvaro Salido y Tatiana Carvajal.