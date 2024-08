El universo de Five Guys sigue creciendo en Málaga y llega a La Cañada de Marbella

Five Guys abrirá un local en Marbella en 2024.

La cadena de hamburgueserías Five Guys ha vuelto a elegir la provincia de Málaga para abrir un nuevo restaurante. En esta ocasión, han puesto el ojo sobre el centro comercial La Cañada Shopping para su próxima apertura, que está prevista para antes de que acabe el año.

El local estará situado en la primera parte del centro comercial, justo frente a los cines, y contará con 218 metros cuadrados en una única planta y con dos terrazas indoor.

Así, según han informado a EL ESPAÑOL de Málaga en primicia desde Five Guys, acogerá a hasta 48 comensales en el interior y a otros 48 en las terrazas. Para este nuevo reto, pretenden contratar a alrededor de 50 nuevos empleados que se unirán a "la gran familia" de Five Guys. Aseguran que estas nuevas incorporaciones tendrán "contratos laborales de calidad y condiciones por encima del promedio del sector" gracias al programa de comprador misterioso que llevan a cabo.

Este nuevo restaurante se suma a los 34 establecimientos de los que dispone Five Guys en territorio nacional, siendo el séptimo de Andalucía y el tercero en la provincia de Málaga después de que el pasado mes de abril abrieran su primer local en la avenida Julio Iglesias de Puerto Banús. En vistas de la buena acogida que ha tenido el negocio, el próximo otoño sumarán este segundo local en Marbella, más concretamente en La Cañada.

Respecto al primer establecimiento que abrió la marca en Málaga, sigue viento en popa a toda vela. Se trata del restaurante que tienen ubicado en el centro comercial Plaza Mayor, concretamente en la zona del McArthurGlen Designer Outlet, que suele ser el lugar ideal para muchos malagueños a la hora de reponer fuerzas en una jornada de compras.

Esta compañía se hizo popular después de que el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama visitara uno de sus locales, aunque surgió en el año 1986 en Arlington, Virginia, cuando Janie y Jerry Murrell dieron el siguiente consejo a sus hijos: “Empezad un negocio o id a la universidad”. En un principio, el nombre Five Guys hacía referencia a Jerry y sus cuatro hijos, hasta que llegó Tyler, el menor. Desde entonces la marca recibe su nombre de los cinco hermanos: Matt y Jim supervisan las operaciones visitando tiendas alrededor de EE. UU., Chad se encarga de la formación, Ben selecciona a las franquicias, y Tyler controla la producción del pan.

Durante los primeros 15 años, los Murrell abrieron y trabajaron en 5 restaurantes. En 2002 abrieron la puerta a los franquiciados, llegando a convertirse en la cadena de restaurantes de crecimiento más rápido de Estados Unidos. Hoy en día también existen restaurantes de Five Guys en Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudí, y Reino Unido, donde también es la cadena de restaurantes con el crecimiento más veloz.

Además, pese al paso de los años, tratan de mantener la forma de trabajar que tenían en sus orígenes, apostando, principalmente, por la frescura, la calidad y la personalización del producto. En Five Guys, por ejemplo, no utilizan congeladores y sus productos se preparan a mano cada mañana en el restaurante. Además, sus hamburguesas son muy versátiles y cada una es diferente a gusto del consumidor, que dispone de 15 toppings gratuitos para crear la combinación de hamburguesa o perrito que más le guste. Al parecer, se pueden hacer hasta 250.000 combinaciones diferentes.

La cadena aterrizó en Europa en el año 2013, cuando se abrió la primera tienda en la zona de Covent Garden en Londres. El 31 de octubre de 2016 abrió sus puertas el primer Five Guys de España en la Gran Vía de Madrid, por lo que en ocho años han abierto más de una treintena de locales en nuestro país. Y parece que la expansión por el territorio nacional seguirá haciéndose notable en los próximos años.

"Málaga nos vio aterrizar el verano del 2021 con la apertura del Five Guys sito en McArthurGlen Designer Outlet y siempre nos ha acogido con los brazos abiertos, también en la apertura de hace tan solo un par de meses en Puerto Banús. Con cada nuevo restaurante, la Costa del Sol sigue demostrándonos que son muchos los fans de Five Guys que viven o pasan por allí, y que tienen hambre de una burger de calidad, fresca, elaborada con ingredientes frescos, sin congelar, y customizada en el momento para ellos. Seguro que en La Cañada Shopping vivimos esas mismas muestras de cariño y amor por la marca", zanja Daniel Agromayor, director de Five Guys en España y Portugal.