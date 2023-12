Five Guys abrirá un restaurante en Puerto Banús y creará medio centenar de empleos

Five Guys abrirá un local en Puerto Banús en 2024.

La cadena de hamburgueserías norteamericana Five Guys -que se hizo famosa después de que el entonces presidente de EEUU Barack Obama fuera a uno de sus establecimientos en 2009- abrirá el próximo año un establecimiento en Puerto Banús (Marbella), que será el segundo en la provincia de Málaga y el quinto en Andalucía.

Así lo destaca Daniel Agromayor, director general de Five Guys en España y Portugal, en exclusiva a El Español de Málaga, quien apunta que las obras comenzarán en breve con vistas a que puedan inaugurar el local antes del verano.

"Llevamos mucho tiempo con la ilusión de abrir un restaurante en Puerto Banús y es una buena oportunidad ya que estamos teniendo una muy buena acogida con el establecimiento que ya tenemos en Málaga, queremos conquistar otros puntos de la provincia y qué mejor que empezar por Puerto Banús", explica Agromayor.

El local está en la avenida Julio Iglesias número 22, tiene 330 metros cuadrados interiores y una terraza de 120 metros cuadrados. "Es un esquinazo mirando al mar y la playa, en una de las entradas del puerto deportivo y está en una zona turística de prestigio", añade el directivo de Five Guys, quien subraya que se crearán 50 empleos directos indefinidos para atender las necesidades del negocio, a lo que habrá que añadir el empleo indirecto de proveedores de la zona. "Estamos muy ilusionados", insiste Agromayor, y así se puede comprobar por su energía al expresarlo al otro lado de la línea telefónica.

Daniel Agromayor es el director general de Five Guys en España y Portugal.

Five Guys tiene en estos momentos 29 establecimientos en España -de los cuales 4 están en Andalucía (2 en Sevilla, uno en Granada y uno en Málaga)-. Pero se prevé un año intenso de aperturas. Agromayor no puede facilitar el dato -hay que tener en cuenta que en España esta cadena crece de forma orgánica con tiendas propias y no tiene franquicias- pero podría acabar el 2024 con cerca de 40 establecimientos en el país.

En el caso concreto de Málaga ya tiene uno en el outlet de McArthurGlen junto a Plaza Mayor y el segundo que abrirá en el primer semestre en Puerto Banús. "Ya estamos trabajando en nuevos proyectos en la provincia. La apuesta por Málaga es potente porque la acogida ha sido muy buena tanto del cliente malagueño como del foráneo y nos escribe mucha gente preguntando cuándo le vamos a poner un Five Guys en su localidad", recalca Agromayor.

En el resto de Andalucía pasa algo similar. El director general de la cadena en España y Portugal adelanta que están mirando posibilidades en todas las provincias de la región, hasta el punto de que el objetivo es tener al menos un local en cada una de ellas. Eso implicaría su entrada en Huelva, Cádiz, Córdoba, Jaén y Almería, pero no hay un tiempo marcado para ello. "Donde haya fans allí llegaremos", afirma el directivo de Five Guys.

¿De dónde viene Five Guys?

Five Guys nació en 1986 en Arlington, Virginia, cuando Janie y Jerry Murrrell dieron el siguiente consejo a sus hijos: “empezad un negocio, o id a la universidad”. En un principio, el nombre Five Guys hacía referencia a Jerry y sus cuatro hijos, hasta que llegó Tyler, el menor. Desde entonces la marca recibe su nombre de los cinco hermanos: Matt y Jim supervisan las operaciones visitando tiendas alrededor de EEUU, Chad se encarga de la formación, Ben selecciona a las franquicias, y Tyler controla la producción del pan.

Interior de uno de los establecimientos de Five Guys.

Durante los primeros 15 años, los Murrell abrieron y trabajaron en 5 restaurantes. En 2002 abrieron la puerta a los franquiciados, llegando a convertirse en la cadena de restaurantes de crecimiento más rápido de Estados Unidos. Hoy en día también existen restaurantes de Five Guys en Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudí, y Reino Unido, donde también es la cadena de restaurantes con el crecimiento más veloz.

La cadena aterrizó en Europa en el año 2013, cuando se abrió la primera tienda en la zona de Covent Garden en Londres. El 31 de octubre de 2016 abrió sus puertas el primer Five Guys de España en la Gran Vía de Madrid.

