Málaga ya puede comer las hamburguesas de Five Guys

Interior del restaurante de Málaga de la cadena Five Guys.

Las hamburguesas que conquistaron el estómago del que fuera presidente de los Estados Unidos Barack Obama ya están en Málaga. Tras anunciarse hace meses su llegada a la capital de la Costa del Sol, la cadena Five Guys acaba de abrir el primero de sus restaurantes en la provincia, que se convierte en el cuarto de Andalucía.

El local está situado en el outlet del Plaza Mayor, el McArthurGlen Designer Outlet Málaga; concretamente en la calle Ponce de León número 6. Dispone de 350 metros cuadrados, con una terraza al aire libre, y una capacidad total para más de 120 comensales.

Además, los clientes podrán tener en primicia en la provincia las nuevas máquinas Coca-Cola FreeStyle, que dispensan más de 120 combinaciones de refresco diferentes, en libre servicio y con recarga gratis.

Con este establecimiento la compañía continúa su expansión por el sur de España, donde ya ha abierto en Granada y Sevilla, donde cuenta con dos. De acuerdo con los datos de la propia compañía, su plan por seguir ampliando su presencia en el mercado denominado Better Burger sigue avanzando. En España dispone ya de 20 restaurantes. El primero de todos fue el de la Gran Vía de Madrid, cuya apertura tuvo lugar en octubre del 2016.

"Este concepto gira en torno a una hamburguesa de vacuno elaborada únicamente con ingredientes de calidad, frescos, sin congelar, cortados a mano y preparados diariamente en cada restaurante, para ser cocinados en el momento en una cocina abierta y bajo la personalización de cada cliente", explican desde Five Guys.

En esta línea, el director general de la compañía en España y Portugal, Daniel Agromayor, ha destacado que el local de Málaga reafirma la intención de la marca por "seguir ampliando la familia Five Guys y acercándonos a todos nuestros fanes. ¡Por fin llegamos a Málaga! Llevamos mucho tiempo trabajando en esta misión y el esfuerzo comienza a dar sus frutos, y por fin nuestros fanes podrán disfrutar de sus burgers&fries en esta maravillosa provincia".

Five Guys abre los restaurantes en propiedad, no franquicia, por lo que todos sus restaurantes y negocios siguen estando bajo las directrices de la familia Murrell, los fundadores de la enseña en 1986, padre, madre y sus cinco hijos varones: los Five Guys.

"En Five Guys la customización es clave y cuenta con más de 250.000 combinaciones de hamburguesas diferentes, gracias a la libertad de personalización que tienen nuestros clientes eligiendo entre 15 toppings gratis: tomate, lechuga, pimientos, cebolla cruda o a la plancha, champiñones a la plancha, jalapeños, pimientos verdes, etc.", destacan desde la empresa.

