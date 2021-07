La cadena Five Guys abrirá en Málaga a mediados de agosto

Algunas de las tiendas del McArthurGlen Designer Outlet, donde se instalará Five Guys.

La apertura en Málaga del primer establecimiento de la cadena americana de hamburgueserías Five Guys se aproxima. A falta de que quede fijado en el calendario el día y la hora de apertura, desde el centro comercial McArthurGlen Designer Outlet confirman a EL ESPAÑOL de Málaga que la inauguración del local tendrá lugar a mediados del mes de agosto.

Fue a principios del pasado mes de junio cuando EL ESPAÑOL adelantó los planes de desembarco de la empresa, cuya repercusión internacional creció de manera clara cuando fue visitada por el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama. El desembarco, según las previsiones de la compañía, incluye la adecuación de un espacio de unos 350 metros cuadrados (de los cuales 180 metros corresponden a terraza).

La elección de este centro comercial para abrir el que será el primer establecimiento de Five Guys en la provincia no es casual. Así lo reconoció hace algo más de un mes el director general de Five Guys España, Daniel Agromayor.

"Hace tiempo que estamos con el proyecto. Lo fui a ver en construcción, hemos visto cómo ha evolucionado y con McArthurGlen ya tenemos algunos desarrollos en otros países que nos funciona muy bien", explicó.

Uno de los combinados de Five Guys.

El McArthurGlen Designer Outlet, situado junto al Plaza Mayor, destaca por no ser un centro comercial al uso. Lejos de los conceptos tradicionales de grandes superficies cerradas, es la recreación de un pequeño pueblo, que imita a calles, con lo que la sensación no es la de ir caminando por un gran centro comercial.

En este espacio además se concentran firmas de alto nivel como Prada, Sandro, Calvin Klein, Armani, Hugo Boss o Burberry, entre otras. A la llegada de la cadena de hamburgueserías hay que sumar también en los próximos meses la de la tienda de ropa italiana Intrend.

Este tipo de espacios comerciales abiertos son un concepto nuevo para Five Guys. Hasta ahora la firma fundada en Arlington (Virginia) tiene locales en España tanto a pie de calle, como el de Gran Vía en Madrid; en centros comerciales, como La Maquinista en Barcelona. Pero esta mezcla de ambos conceptos aún no ha sido desarrollada por la firma en España.

A la espera de que abra sus puertas el Five Guys del McArthurGlen, la cadena de restauración cuenta ya en España, adonde llegó hace casi cinco años, con una veintena de establecimientos (nueve de ellos en Madrid, cuatro en Barcelona, dos en Sevilla, uno en Granada, uno en Valencia, uno en Bilbao y otro en Alicante).

Sigue los temas que te interesan