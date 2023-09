Five Guys prevé cerrar con 30 locales este año y espera llegar a nuevas ciudades en 2024

Five Guys aterrizó un 31 de octubre de 2016 en la Gran Vía de Madrid. Siete años después, con una pandemia de por medio, la cadena de hamburgueserías que Obama popularizó se ha asentado en nuestro país consiguiendo cerrar su primer ejercicio con beneficios. En concreto, terminó 2022 con algo más de 2 millones de euros de ganancias.

Aunque en circunstancias normales, es decir, sin el impacto de la Covid, "los beneficios los hubiésemos conseguido antes", reconoce Daniel Agromayor, director general de la compañía en España y Portugal en una entrevista a EL ESPAÑOL-Invertia, quien remarca que han logrado beneficios en su cuarto año operativo (restando los años afectados por la pandemia).

La compañía cerró con 27 locales repartidos por todo el territorio español en 2022, al que hay que sumar otro abierto recientemente en Madrid y otro más que inaugurarán próximamente en Las Rozas, avanza el directivo. Con estos, la Comunidad de Madrid se coloca como el principal bastión de Five Guys en España con 14 restaurantes. Le siguen Barcelona (con 7), Sevilla (2), Valencia (1), Granada (1), Bilbao (1), Alicante (1) Málaga (1) y Murcia (1).

Daniel Agromayor, director general de la compañía en España y Portugal.

"Acabaremos el año con 30 locales y más de 1.200 empleados", afirma Daniel Agromayor, que no esconde su deseo de haber abierto más locales, pero asegura que "no hay avaricia por crecer" y que prefieren ir despacio y "tener salud financiera". De ahí que sigan descartando la opción de franquiciar este negocio y apuesten por los locales propios.

El directivo español tiene claro los ideales familiares con los que la familia Murrell fundó, en 1986, la cadena en Arlington (Virginia). "El desarrollo lo vamos a hacer a nuestro aire y competimos con nosotros mismos dentro del segmento Better Burger".

Restaurante Five Guys.

Lo que también tiene claro es que Five Guys llegará a nuevas ciudades en 2024. "Vamos a llegar a más ciudades. Estamos en nueve ciudades y queda todo por hacer", añade. El pasado año, por ejemplo, se estrenaron en Murcia.

Además, dentro de Europa "el mercado español es el más competitivo", afirma. Y eso que Inglaterra, primer país europeo al que llegó Five Guys, cuenta con cerca de 155 restaurantes. Alemania supera la treintena y Francia está a la par que España.

Inflación

Y al igual que ha ocurrido con todo el sector de la restauración, Five Guys no ha sido ajeno al impacto de la inflación, agravado por la guerra en Ucrania. Algo que ha hecho que los precios de materias primas, energía, etc., se disparen y que muchos negocios hayan tenido que subir las tarifas de sus productos.

¿Qué ha hecho Five Guys en este sentido? "Hemos subido precios un 8% en dos ajustes que realizamos en los últimos años, muy por debajo de lo que han subido las materias primas", señala.

En concreto, el director general en España reconoce que hasta 2019 no tocaron los precios. En ese año, realizaron un pequeño ajuste y, más tarde, en noviembre de 2022, otro más. La última subida se produjo en abril de este año.

Aún así, "tenemos más consumidores porque el ajuste es más razonable que lo que han hecho otros competidores, que han subido el 10-15% y disfrazados con promociones", apunta. Este aumento de consumidores también se debe a otros factores como el aumento de turistas, la penetración de la marca con la apertura de nuevos restaurantes…

Obama, Omar Montes…

Five Guys tiene el honor de tener muchos embajadores, entre ellos el expresidente de EEUU, Barack Obama. Pero sus hamburguesas también han sido degustadas por Ed Sheeran, Hamilton, cocineros con estrella Michelin… Una larga lista que en España también está llena de famosos. El último en confesar su amor por estas hamburguesas fue el cantante Omar Montes.

Y entre las curiosidades de esta empresa podemos decir que si comes en Five Guys una vez al día, te llevaría 684 años poder probar todas las combinaciones distintas de hamburguesas. La cadena ofrece más de 250.000 combinaciones de hamburguesas diferentes, gracias a la libertad de customización de sus productos.

