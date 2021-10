Five Guys cumple 5 años en España: la hamburguesería favorita de Obama cerrará el año con 21 locales

El 31 de octubre de 2016, una cola de fanáticos de las hamburguesas recorría la Gran Vía de Madrid. ¿El motivo? El estreno de Five Guys, la hamburguesería que Barack Obama popularizó, entre otros famosos, y que convirtió a España en el cuarto mercado en el que abrían sus puertas, el tercero de Europa. Cinco años después, la empresa cerrará el año con 21 locales, 700 empleados y manteniendo colas en algunos restaurantes los fines de semana.

“En cinco años, perdiendo un año y medio por la pandemia, tenemos 21 restaurantes propios y sin franquicias”, asegura Daniel Agromayor, director general de la compañía en España y Portugal en una entrevista a EL ESPAÑOL-Invertia. La última se abrirá próximamente en la avenida Diagonal de Barcelona.

Y, de cara a 2022, el crecimiento seguirá, aunque sin datos concretos. “Si este año hemos sido capaces de abrir cinco, pues el año que viene habrá que repetir mínimo cinco”, afirma el director en España. Las ubicaciones tampoco están definidas, pero seguir creciendo en Barcelona (donde hay cinco locales) y llegar a otras ciudades del Levante, Andalucía o País Vasco están entre las mejores opciones.

Restaurante Five Guys en una imagen de archivo.

Eso sí, Agromayor recuerda que “no hay grandes planes de conquistar el planeta”. Y lo dice por el carácter humilde y trabajador de los creadores en EEUU de esta empresa. Cabe recordar que Five Guys es una empresa familiar propiedad de la familia Murrell. Los fundadores abrieron sus puertas en 1986 en Arlington (Virginia).

Ahí reside parte del éxito de la compañía. “Simplicidad y autenticidad. En nuestros restaurantes queremos estar cerca de nuestros fans, por eso todas las cocinas están abiertas para que puedan ver cómo preparamos sus pedidos al momento y bajo todos sus deseos. Aquí todo es fresco. Nuestro mejor marketing: nuestros clientes”, afirma. Asimismo, el producto fresco también es un reclamo.

Recuperación

La compañía prevé recuperarse el próximo año y volver a niveles de 2019 tras un 2020 muy complicado por la pandemia. Ese año cerró con unas ventas de 20,78 millones, un 42,8% menos y unas pérdidas de 10,77 millones de euros, un 54,7% más, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Cabe recordar que sus locales, al igual que el resto, estuvieron varios meses cerrados.

Así que el año 2021 es una transición hacía ello. “La primera parte del año ha sido mala y la segunda remontamos vuelo. No estamos como en 2019 porque no hay turismo. Hay restaurantes que viven del turismo internacional, pero también del nacional”, afirma el directivo. Con ello se refiere a los ubicados en Gran Vía de Madrid, Diagonal en Barcelona...

Curiosidades

Para los escépticos de la relación entre Obama y Five Guys diremos que no es una leyenda. “Es verdad. Se pueden ver los vídeos. Nos frecuenta con asiduidad él y su familia”, reconoce el director para España. Pero no es el único famoso que visita sus locales: Ed Sheeran, Hamilton, cocineros con estrella Michelin… La lista es larga.

Obama en Five Guys.

“Obama es la demostración de que esto es verdad y de que no pagamos a nadie”, asegura Daniel Agromayor, quien quita peso al efecto de marketing que tiene la relación de Obama con la hamburguesería. “Obama es tan importante como cualquier cliente que viene a la Gran Vía”, añade.

Y otra curiosidad. Si comes en Five Guys una vez al día, te llevaría 684 años poder probar todas las combinaciones distintas de hamburguesas. La cadena ofrece más de 250.000 combinaciones de hamburguesas diferentes, gracias a la libertad de customización de sus productos.

Sus 15 toppings gratuitos son los encargados de elevar la imaginación de cada cliente: tomate, lechuga, pimientos verdes, cebolla cruda o a la plancha, champiñones a la plancha, jalapeños, relish, pepinillos, etc. Además, los batidos también son personalizables en los que, a la base de helado de vainilla, se pueden añadir más de 11 mixins gratis: fresa, plátano, chocolate, galleta Oreo, Lotus Biscoff, cerezas y hasta beicon.

Sigue los temas que te interesan