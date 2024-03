El universo de La Cheesequería se expande en Málaga: abre dos nuevos locales el 1 de mayo

El paraíso de las tartas de queso se expande por Málaga. La Cheesequería, firma convertida en uno de los nuevos templos culinarios de la capital de la Costa del Sol, da le paso para conquistar nuevos territorios, rompiendo fronteras y anunciando la apertura el 1 de mayo de dos nuevos locales en Echeverría de El Palo y la avenida Plutarco, en el distrito de Teatinos.

Lejos de la ambición natural de quienes saborean las mieles del éxito, Ricardo Álvarez, dueño de la empresa, opta por asentar cada movimiento sobre las bases sólidas de la demanda. "Quizás no es normal tener un obrador y abrir la tercera y cuarta tienda en tan poco tiempo", admite Álvarez, quien justifica la decisión en la elevada demanda existente.

"Es lo que nos marca el mercado, lo que nos pide el público y la existencia de una gran demanda a la que no podemos abastecer", comenta a EL ESPAÑOL de Málaga. Un dato más que evidente para medir la dimensión de la propuesta gastronómica: cada día los negocios actuales de La Cheesequería sirven del orden de 200 kilos de tarta, alcanzando la tonelada a la semana. Y no sólo a clientes que acuden a sus dos establecimientos de El Mayorazgo y la calle Carretería, también a numerosos restaurantes que reclaman su producto.

Pese al éxito de la fórmula, Ricardo, con un pasado ilustrado en la cocina, como demuestran su paso por los fogones de Diverxo (con Dabiz Muñoz) y Mauricio Giovanni, subraya la apuesta por garantizar la esencia original del producto. Y ello, a su juicio, mantener el 100% del control de la empresa.

"Queremos una expansión controlada y personal, en el sentido en que no entre gente a invertir en la marca", apunta. Y no porque no haya empresas interesadas. Según admite, cada semana y casi cada día hay inversores interesados en participar del proyecto.

La autoexigencia a la hora de controlar de primera mano todo el proceso parece indiscutible. "Lo que tenemos claro es que las nuevas aperturas no van a afectar a nuestro productos ni a su calidad", insiste.

De hecho, remarca que la expansión ahora desvelada se podría haber adelantado en el tiempo de no haber tomado forma FOMO, el restaurante para millenials abierto hace pocas fechas en Carretería y que ha contado con la participación de Lago Interioriza en el diseño interior.

El periplo exitoso de La Cheesequería se inició en julio de 2021, cuando se aprovechó el tirón que la tarta de queso tenía a nivel nacional. Hubo que esperar a septiembre de 2022 para dar el primer salto desde la Avenida del Mayorazgo a la Carretería, convertido desde el primer momento en un lugar de referencia gastronómico en el Centro histórico.

El universo de la tarta de queso (producto estrella, aunque la oferta es más amplia) crecerá en poco más o menos mes y medio en El Palo y Teatinos. Este último tiene la particularidad de que permitirá a su clientela disfrutar de una terraza con capacidad para 20 mesas. Ricardo valora la elección de los emplazamientos. "Son zonas prime, porque aunque es verdad que la gente nos busca, estar en zonas exclusivas da caché a la empresa".

Preguntado por si La Cheesequería tiene la mejor tarta de queso de Málaga, opta por la prudencia. "No me he parado a pensar en eso; puede haber mejores y peores, pero hoy, en un negocio, hay muchos valores que suman para que quieran consumir tu marca", enfatiza. Lo que sí destaca es que "con solo probar nuestra tarde, la gente saber por qué La Cheesequería tiene la fama que tiene".