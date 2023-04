Llega Vicio a Málaga: la hamburguesería on line que tiene como inversores a Messi y Griezmann

La hamburguesería on line Vicio, que se ha puesto de moda en Madrid y Barcelona por sus llamativas campañas publicitarias y el apoyo de influencers, llega a Málaga. Su modelo de negocio es peculiar ya que solo pueden pedirse las hamburguesas a través de la plataforma Glovo y está siendo un éxito, hasta el punto de que ya facturan 20 millones de euros y cuentan entre sus inversores con Leo Messi o Antoine Griezmann.

En el caso concreto de Málaga, han contratado a 25 personas para la cocina y para la preparación de los pedidos, ya que no se puede comer en el local. De hecho, el co fundador de la empresa Aleix Puig ha señalado a EL ESPAÑOL de Málaga que prefiere no desvelar dónde está la cocina "porque así es más misterioso".

Es parte del juego de esta marca, que tiene un nombre provocador y que hace una gran apuesta por el marketing, además lógicamente de la calidad del producto porque si no todo quedaría en nada. "Abrimos en Málaga porque es una ciudad sexy, es grande y mucha gente nos estaba pidiendo desde hace mucho tiempo en las redes sociales que trabajáramos aquí", indica Puig.

El servicio arranca este viernes a través de Glovo y solo se atienden pedidos de Málaga capital. Lógicamente es pronto para aventurar cómo irá el negocio en la capital malagueña -máxime en un sector en el que hay una competencia brutal y todas las marcas dicen que tienen la mejor hamburguesa del mercado-, pero Puig confía en que puedan vender unas 4.000 hamburguesas a la semana. En Madrid y Barcelona ya han vendido dos millones.

Una idea exitosa

El proyecto surgió en 2020, en pleno inicio de la pandemia. El chef Aleix Puig, ganador del programa MasterChef, y el emprendedor Oriol de Pablo no se conocían de nada pero contactaron a través de las redes sociales. El confinamiento estaba disparando los pedidos a domicilio y pensaron que podía ser un buen negocio hacer algo en ese segmento.

Empezaron con una carta de tapas y con el nombre de Vicio, ya que buscaban una marca provocadora que les hiciera destacar. Vieron que lo de las tapas no tiraba y decidieron centrarse en hacer hamburguesas. Era octubre de 2020 y empezaron a vender burgers en Barcelona un viernes a través de Glovo. El domingo tuvieron que cerrar porque lo habían vendido todo.

Se hicieron conocidos y una cosa llama a la otra. Se expandieron por Barcelona y dieron también el salto a Madrid. Tienen 15 establecimientos, acaban de abrir uno en Zaragoza y ahora el de Málaga. Todo son tiendas propias, sin franquicias.

Una de las hamburguesas de esta cadena.

El 84% de sus ventas son on line a través de Glovo. Hay algunos locales habilitados para comer allí o llevárselo a casa, pero en Málaga no se podrá. En este 2023 quieren aperturar otros 17 establecimientos en 9 ciudades españolas y para eso hace falta dinero, sobre todo en una empresa que ya tiene 430 trabajadores.

El dinero, aparte de su facturación propia, le ha llegado este mes de abril con la entrada de la multinacional de growth equity Iris Ventures y de Barlon Capital, donde están como inversores los futbolistas Leo Messi y Antoine Griezmann junto a Javier Rubio, entre otros. Han inyectado 17 millones de euros en la compañía.

¿Qué se come en Vicio?

Pues básicamente hay hamburguesas, patatas, bebidas y algún postre. Los productos más vendidos, según destaca Glovo, son la Cheeseburger (9,90 euros), la Bacon Cheeseburger (11,90 euros), la Cheeseburger trufada (13,90 euros) y el combo Satisfayer que incluye una hamburguesa, patatas y bebida -el menú de toda la vida- por 15,90 euros.

Luego hay una hamburguesa ibérica, otra vegana, una de bacon con salsa barbacoa u otra denominada Pollo Hermanos, que es de pollo como su nombre indica. Se puede pedir también alitas y varios tipos de patatas fritas. Postres hay dos: una tarta de queso con nutella y un tiramisú de oreo, ambos a 6,5 euros.

