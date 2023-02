Toro Burger llega a la Barriada de La Luz de Málaga: tienen la mejor 'cheeseburger' de España en 2020

Toro Burger Lounge está a punto de abrir su primer local en Málaga capital, concretamente en la Avenida de Velázquez número 66, justo a la entrada de la barriada de La Luz y a unos pasos de la nueva tienda de Pepco.

Esta hamburguesería, que nació en Marbella en 2016 de la mano del chef brasileño Dado Lima, se caracteriza por sus porn burgers, en sus propias palabras. Estas hamburguesas llevan muchísimos ingredientes y las más originales están bañadas en una 'piscina de queso'.

Aunque nació en la provincia malagueña, siendo el de Marbella el único local no franquiciado--, y no ha parado de abrir locales por toda la geografía española desde entonces --Sevilla, Barcelona, Madrid, Salamanca, Las Palmas de Gran Canaria y un largo etcétera--, aún no se habían dispuesto a abrir locales en Málaga capital.

No hay, al menos de momento, fecha de apertura concreta, pero los obreros ya están trabajando en el establecimiento, que ya tiene colgados los carteles con el nombre de la hamburguesería en su exterior llamando la atención de los vecinos del barrio. Especialmente porque en uno de ellos anuncian que ganaron el premio a la mejor cheeseburger de España en el Campeonato de Hamburguesas de España en 2020, lo que les da aún más curiosidad.

Se alzaron con este galardón gracias a la hamburguesa Maya, que lleva el nombre de la hija que el chef tiene con su mujer Rafaela Petermann, biomédica y también de origen brasileño. Desde que ganaron, esta hamburguesa es para ellos también la más solidaria, puesto que por cada Maya vendida donan mensualmente un euro a asociaciones y proyectos sociales diferentes.

Sobre los ingredientes, Maya lleva pan brioche, baconesa, 150 gramos de carne, doble bacon tostado, crema de queso agria casera, mermelada de cebolla y doble cheddar ingles derretido en el vapor de cerveza. Su precio, para los que deseen saberlo, es de 14,50 euros. Todas rondan ese precio, a excepción de las que ellos catalogan como "para locos", que tienen un precio que se sitúa entre 17,50 y 28 euros. Todas van, además, acompañadas de guarnición, normalmente, patatas fritas.

