Guía de planes para el fin de semana en Málaga: festivales de música, fiestas gastronómicas y mercadillos

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ofrece un fin de semana repleto de festivales de música, exposiciones, mercadillos y propuestas gastronómicas en distintos puntos de la provincia. Destacan eventos como el RED Friday en La Térmica, el Festival de Humor y Magia Infantil JAJEJIJOJÚ, el Festival Internacional de la Guitarra, y el espectáculo 'Kurios' del Circo del Sol. La agenda incluye mercadillos en Muelle Uno, Torremolinos y Fuengirola, así como exposiciones en el Museo Ruso, el Carmen Thyssen y el Museo del Automóvil y la Moda. En la provincia, sobresalen el Juerga Fest en Marbella, la Noche en Blanco en Estepona, el Día del Pan Cateto en Corumbela y el festival '40 de Mayo' en Benadalid.

Llega un nuevo fin de semana en Málaga, que estará lleno de eventos y actividades en toda la provincia. Habrá mercadillos, teatro, fiestas gastronómicas y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 5, 6 y 7 de junio.

-Festival ‘RED Friday’ en La Térmica. El RED Friday de La Térmica, en Málaga, se celebra en la sede del centro cultural situado en la avenida de los Guindos, con programación de conciertos, sesiones DJ, performances, diseño, moda y mercado cultural. El evento suele desarrollarse en horario de tarde-noche, en torno a las 18:00 y las 00:00 horas, con acceso gratuito mediante invitación previa hasta completar aforo.

-Festival ‘JAJEJIJOJÚ’ de Humor y Magia Infantil en Málaga. El Festival de Humor y Magia Infantil JAJEJIJOJÚ celebra su 25 aniversario con funciones extraordinarias y artistas de talla mundial. La edición de este año se celebra del 5 al 7 de junio en Málaga, con el objetivo de seguir regalando sonrisas y llevando alegría a niños y niñas en tratamiento oncológico y con otras patologías.

-Mercado de Primavera en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge una nueva edición de este mercado estacional con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-Tootsie, la comedia musical en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. Del 21 de mayo al 7 de junio el teatro acoge esta adaptación musical de la película de 1982 protagonizada por Dustin Hoffman, convertida en una comedia contemporánea con canciones y estética de sitcom. La obra, nominada a 11 Premios Tony, podrá verse en distintas funciones semanales con horarios de miércoles a domingo.

-II Festival Internacional de la Guitarra ‘Ciudad de Málaga’. Del 3 al 12 de junio se celebra en Málaga el II Festival Internacional de la Guitarra ‘Ciudad de Málaga’, que reunirá a grandes maestros de la música en una programación de diez jornadas con conciertos, clases magistrales y un concurso internacional. Las actividades tendrán lugar en espacios como el Auditorio Edgar Neville, el Teatro Cervantes, la Alcazaba y la Sala Fundación Unicaja María Cristina.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

-Exposición “Leyendas del Deporte” en La Malagueta de Málaga. Del 20 de mayo al 14 de junio el centro cultural acoge esta muestra compuesta por alrededor de 200 objetos vinculados a algunos de los mayores hitos deportivos de la historia, tanto a nivel nacional como internacional.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-Exposición “Mis ojos, mi mar” de Manu Garrido en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. La muestra temporal del artista malagueño podrá visitarse hasta el próximo 30 de junio en las instalaciones del museo, con una propuesta expositiva que invita al público a adentrarse en su universo creativo.

-Espectáculo ‘Kurios’ del Circo del Sol en Málaga. El Circo del Sol vuelve a Málaga con su espectáculo ‘Kurios’, que podrá verse hasta el próximo 5 de julio en la gran carpa instalada en el recinto ferial de Cortijo de Torres. Entradas desde 49 euros.

Actividades en la provincia

-Festival ‘Juerga Fest’ en el Parque del Mediterráneo de Marbella. El viernes 6 de junio se celebra la cuarta edición del Juerga Fest en el Parque del Mediterráneo, con Lérica como cabeza de cartel. La programación musical arrancará a las 19:00 horas con el talento local de D’Jarana y continuará con las actuaciones de La Corredera y MasaMadre, además de DJ Sweet Suárez como cierre del evento.

-La Noche en Blanco’ 2026 en Estepona. El sábado 6 de junio se celebra en Estepona la ‘Noche en Blanco’, con el grupo de pop rock Maldita Nerea como protagonista de la programación. Durante el evento, se podrán visitar gratuitamente los espacios museísticos de la ciudad desde las 20:00 hasta las 00:00 horas, además de disfrutar de talleres, conferencias, música, poesía, teatro, pasacalles y danza.

-Alameda Festival. Se celebra los días 5 y 6 de junio en el polígono industrial La Amarguilla de la localidad de Alameda, con un cartel de música urbana, hip hop, rap, rock y mestizaje. El evento contará con actuaciones de artistas como Miguel Campello, Mojinos Escozíos o Poncho K, entre otros. Las entradas están disponibles desde aproximadamente 22 euros.

-Día del Pan Cateto en Corumbela. El domingo 7 de junio, el núcleo de Corumbela (Sayalonga) celebra la quinta edición del Día del Pan Cateto en la zona de La Era. Durante la jornada se elaborarán y repartirán alrededor de 300 panes catetos de forma artesanal en horno de leña, además de degustaciones, paella popular, mercadillo y actuaciones musicales y de baile. El evento comenzará a partir de las 12:00 horas.

-Festival ‘40 de Mayo, Músicas desde el atardecer’ en Benadalid. El sábado 6 de junio, a partir de las 21:00 horas, el municipio de Benadalid celebra la quinta edición del festival ‘40 de Mayo, Músicas desde el atardecer’, con la participación de tres grupos y un DJ que actuarán en directo hasta la madrugada en el entorno natural del Valle del Genal. El evento se desarrollará en el área recreativa de ‘El Piche’, situada a menos de un kilómetro del casco urbano.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.