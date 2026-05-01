Guía de planes para el fin de semana en Málaga: mercadillos y fiestas gastronómicas en los pueblos

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ofrece este fin de semana una agenda con fiestas gastronómicas, mercadillos, teatro infantil, exposiciones y conciertos tanto en la capital como en los pueblos. Destacan la Feria del Libro, la II Fiesta de la Primavera solidaria en La Malagueta y espectáculos como el de Mag Lari en el Teatro del Soho CaixaBank. En la provincia, se celebran eventos como la Feria Internacional de los Países de Fuengirola, la Sardinada de La Cala de Mijas y la Feria Sabor a Málaga en Torrox. Los museos de Málaga programan exposiciones especiales, como la dedicada a Anna Pávlova y la muestra temporal de Mariano Fortuny, además de actividades familiares y propuestas para niños.

Comienza el fin de semana en Málaga. La provincia se llena de eventos, como fiestas gastronómicas, mercadillos, teatro y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 1, 2 y 3 de mayo.

-Feria del Libro de Málaga. Hasta el 10 de mayo el Paseo del Parque acoge la 55ª edición de esta cita literaria, con casetas de librerías y editoriales, presentaciones de libros, firmas de autores y actividades culturales para todos los públicos. La programación incluye también encuentros con escritores nacionales e internacionales y actividades infantiles como cuentacuentos y espacios pedagógicos.

-II Fiesta de la Primavera solidaria en Málaga. El viernes 1 de mayo la Plaza de Toros de La Malagueta acoge este evento solidario organizado por la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI) con el impulso de la Diputación de Málaga, a partir de las 13:00 horas. La jornada contará con las actuaciones de Free Soul Band, Sombra Doble, Efecto Doppler, La Despensa, Super 8, Antonino y DJ Toulalan, además de ludoteca, actividades infantiles y barra solidaria. La recaudación se destinará a financiar un viaje al Camino de Santiago en 2027 para menores en tratamiento o seguimiento oncohematológico.

-Calendario de Teatro Infantil en Málaga. Del 1 al 3 de mayo se celebran distintas funciones gratuitas a las 19:30 horas en varios distritos de la ciudad. El viernes 1 de mayo en el Parque Virginia (Este) se representará “Peneque. El sueño de los títeres”. El sábado 2 de mayo en el Parque de San Rafael (Cruz de Humilladero) y el domingo 3 de mayo en el Parque de Huelin (Carretera de Cádiz) se podrá disfrutar del espectáculo “Los Makenrou”.

-Mag Lari en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. Del 1 al 3 de mayo el ilusionista presenta “Strafalari”, un espectáculo que combina magia, elegancia, ironía y humor. El show, que ha recorrido más de 150 teatros y auditorios, reúne algunas de sus mejores ilusiones de los últimos 20 años y destaca por su carácter participativo y sorprendente para el público.

-Mercado de Primavera en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge una nueva edición de este mercado estacional con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto'. El Espacio Joven acogerá hasta febrero de 2027, en colaboración con la Fundación ”la Caixa”, dos propuestas dirigidas al público infantil que invitan a explorar el espacio, la arquitectura y el juego desde una experiencia inmersiva y sensorial.

Actividades en la provincia

-Feria Internacional de los Países de Fuengirola. El 1 de mayo la FIP celebra su tradicional pasacalles con más de 1.500 participantes. El horario de apertura de la feria será ininterrumpido de 12:00 a 2:00 horas, con una hora sin ruido en las atracciones de 17:00 a 18:00 horas. La feria permanecerá abierta hasta el 3 de mayo.

-Sardinada del 1 de mayo en La Cala de Mijas. Con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, la plaza del Torreón acoge esta tradicional cita gastronómica a partir de las 12:00 horas, en la que se repartirán más de 600 kilos de sardinas entre el público asistente.

-Fiestas de Primavera de Coín. Del 30 de abril al 3 de mayo el municipio celebra esta cita con un amplio programa de actividades y más de 20 actuaciones en directo, con un total de 22 espectáculos para todos los públicos. La programación incluye conciertos como el de Celtas Cortos el jueves dentro de su gira “40 años contando cuentos”, Demarco Flamenco el viernes y Marisol Bizcocho el sábado, en unas fiestas que volverán a llenar las calles de ambiente y tradición.

-Feria Sabor a Málaga en Torrox. Del 1 al 3 de mayo, la feria Sabor a Málaga llega al municipio costero de Torrox de la mano de 34 productores de todas las comarcas de la provincia que mostrarán la rica despensa malagueña con más de 400 productos. En la Avenida del Faro.

-Alameda Fest. La programación del festival comenzará el sábado 2 de mayo con las actuaciones de Salistre, Duende Callejero y La Despensa, en el marco de este evento musical que reunirá diferentes propuestas artísticas.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.

-Feria y Fiestas Patronales de Genalguacil en honor a San Pedro Mártir de Verona. Del 29 de abril al 3 de mayo el municipio celebra estas festividades, que son las primeras del año en el Valle del Genal, con un amplio programa de actividades dirigidas a vecinos y visitantes.

-Romería de la Cruz en Algatocín. El domingo 3 de mayo el municipio celebra esta tradicional festividad en el entorno de la Ermita del Santo Cristo, una cita que se organiza desde 1999 y que contará con diversas actividades para el disfrute de vecinos y visitantes durante toda la jornada.