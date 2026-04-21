Miphai, la firma de moda malagueña que pasó de cuatro diseños y 800 euros a referente de invitadas en España

Las claves

Las claves Generado con IA Miphai nació en Málaga en 2019 con solo 800 euros y cuatro vestidos, fundada por Miro Taboada y Alicia Dávila. La firma se especializa en vestidos de novia e invitada, apostando por la producción artesanal y una identidad clara y reconocible. Miphai ha crecido hasta tener tiendas en toda España, más de medio millón de seguidores en Instagram y clientas internacionales. El objetivo actual de la marca es consolidar su liderazgo, ampliar categorías estratégicamente y crecer de manera sostenible tanto en tiendas físicas como online.

En un sector tan competitivo como el de la moda de invitada, pocas marcas consiguen crecer con identidad propia y mantenerse en el negocio. Uno de los ejemplos de éxito tiene sello malagueño: Miphai, un proyecto que comenzó con "800 euros y cuatro vestidos" y que siete años después cuenta con tiendas por toda España, más de medio millón de seguidores en Instagram y clientas internacionales.

Esta firma de moda nació en Málaga en 2019 de la mano de Miro Taboada y Alicia Dávila, y se especializa en vestidos de novia e invitada. La producción era completamente artesanal, trabajando con una costurera en Mijas y con constantes desplazamientos para supervisar cada prenda, y en los inicios no todo fue bueno. “Durante los dos primeros meses no vendimos ningún vestido”, aseguran.

La idea surgió de una necesidad "muy real", según detalla Alicia. "Yo diseñaba vestidos a medida y desarrollaba patrones para otras empresas, pero sentía la inquietud de construir algo propio. Empezamos produciendo bajo pedido. Desde el principio tuve claro que quería crear mi propia marca y decidí dar el paso", explica.

La clave de la consolidación, según apunta la fundadora, ha estado en la coherencia. “Ha sido fundamental tener una identidad clara y escuchar activamente a nuestras clientas. Hemos crecido de forma orgánica, cuidando el producto y construyendo una comunidad sólida en torno a la marca”, añade.

Esa identidad se traduce en un estilo reconocible: "femenino, elegante y atemporal", pero con una lectura actual. “Trabajamos volúmenes sutiles, movimiento y cortes que estilizan la figura”, señala la fundadora.

Miro Taboada y Alicia Dávila.

El crecimiento de la firma ha ido acompañado de una evolución interna. De aquel proyecto pequeño y casi experimental se ha pasado a una estructura consolidada dentro del sector en España.

Sin embargo, Alicia insiste en no perder la perspectiva del origen: “Hemos pasado de ser un proyecto muy pequeño a convertirnos en una marca referente, pero seguimos manteniendo la esencia con la que comenzamos”.

Esa esencia es también la que marca los próximos pasos. La marca afronta una nueva etapa en la que el objetivo no es solo crecer, sino hacerlo con estrategia. “Nuestro principal reto es seguir consolidando el liderazgo, ampliar categorías de forma estratégica y reforzar nuestra presencia tanto en el canal físico como online”, explica la fundadora. Todo ello con una premisa clara: “crecer de manera sostenible y con una visión a largo plazo”.