El pueblo medieval declarado Conjunto Histórico-Artístico: destaca su gastronomía y es uno de los más bonitos de España

Las claves nuevo Generado con IA Segura de la Sierra, en Jaén, ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico y es considerado uno de los pueblos más bonitos de España. El entorno natural del pueblo, dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, es ideal para actividades al aire libre como senderismo y observación de aves. La gastronomía local destaca por platos como las migas, carne de caza y cordero segureño; restaurantes recomendados incluyen el Hotel Río Madera y La Mesa Segureña. El casco antiguo cuenta con monumentos emblemáticos como el castillo, la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Collado y la Fuente Imperial de Carlos V.

La geografía española esconde lugares únicos. El mundo rural es el gran protagonista de las escapadas, con pueblos que son dignos de visitar. Es el caso de la localidad de Segura de la Sierra, un pueblo recomendado por National Geographic para tapear y comer. Además, tiene doble valor: está considerado uno de los municipios más bonitos de España.

Este pueblo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico hace ya más de medio siglo, y se ubica en el entorno del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Segura de la Sierra es también un paraíso para los amantes de la naturaleza. Rodeado de montañas, ríos y bosques, el entorno ofrece infinitas posibilidades para el senderismo, el ciclismo, la observación de aves y otras actividades al aire libre.

El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ofrece una gran diversidad de especies animales, como ciervos, jabalíes y águilas, así como una rica flora autóctona.

El pueblo celebra además diversas fiestas a lo largo del año. Destacan la Semana Santa, las fiestas en honor a San Isidro Labrador, patrón de la localidad, en mayo, y la Romería de la Virgen del Rosario, que tiene lugar en octubre.

El casco antiguo de Segura de la Sierra destaca por sus calles estrechas y empedradas. Además del castillo, son recomendables otros monumentos como la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Collado, que data del siglo XIV, la Fuente Imperial de Carlos V y la Casa del Cardenal Diego de Espinosa, un notable edificio renacentista.

Son muchos los restaurantes que saborear a lo largo y ancho de la provincia, pero algunos de ellos destacan especialmente, en pueblos que combinan el sabor con un patrimonio histórico inigualable.

Dónde comer

La gastronomía de Segura de la Sierra está basada en productos locales, especialmente el aceite de oliva. Los platos típicos son las migas y carne de caza como el jabalí o el ciervo, preparados en guisos o asados, además de platos de setas y potajes.

Para comer, destacan los corderos segureños, un plato que se puede degustar en toda la localidad. National Geographic recomienda algunos restaurantes en especial, como el Hotel Río Madera.

En este establecimiento, subrayan su "comida abundante" y platos típicos como las gachamigas, los andrajos y los galianos.

La Mesa Segureña es otro de los lugares que más resuena entre los visitantes y los locales. "Sentarse a una de sus mesas en el casco antiguo de la ciudad es garantía de sabor y de coqueteo entre vanguardia y tradición", aseguran desde la revista de viajes.