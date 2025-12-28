La Canasta: Canapés de Navidad fáciles para sorprender

Los canapés de La Canasta que salvan las fiestas

En Málaga, la Navidad se vive y se celebra con ilusión: paseos bajo el alumbrado de Calle Larios, el aroma a pan recién hecho en Larios 7 o un paseo por Muelle Uno mientras suenan villancicos como “Navidad, Navidad dulce Navidad”, que evocan escenas propias de una serie romántica de Netflix.

Son planes pensados para compartir en familia y disfrutar del momento, pero hay una pregunta que se repite cada año: “¿Qué cocinamos en Navidad?”

Para quienes buscan soluciones prácticas sin renunciar al sabor, La Canasta ofrece canapés y bandejas navideñas listas para disfrutar, ideales para sorprender a familiares y amigos sin complicaciones. Una amplia variedad de surtidos con los que estas fiestas será fácil acertar.

Canapés salados

Las bandejas de canapés salados de La Canasta son perfectas como entrantes, aperitivos o picoteos; incluso para la recena tras los brindis y las copas. Con combinaciones pensadas para todos los gustos, estas opciones permiten disfrutar de la Navidad mientras se comparte tiempo con los invitados.

Delicias de canapés con los que siempre aciertas

Entre las opciones destacan canapés como ensaladilla con langostino, foie con cebolla caramelizada y manzana coronada con huevo hilado, rollitos de salmón y muchas más variedades. Cada bandeja está pensada para sorprender y ofrecer calidad en cada bocado.

Bocados salados irresistibles

La Canasta también ofrece mini bocaditos para quienes valoran el sabor y la calidad. Puedes encontrar un sinfín de opciones como: los mini molletes Gourmet rellenos de pollo confitado o asado de ternera, mini croissants con jamón ibérico, jamón cocido y queso, y mini brioches con salmón ahumado o pavo natural.

Además, existen versiones pensadas para los más pequeños (y no tan pequeños), para que todos puedan disfrutar de un sabor auténtico y cuidado.

¿Hablamos de los clásicos que nunca fallan?

Hay imprescindibles que no pueden faltar en ninguna celebración, y las croquetas y empanadas son uno de ellos. Si son caseras, mejor aún.

Son esas delicias que se derriten en la boca y que enamoran al primer bocado.

La Canasta ofrece croquetas de puchero y jamón serrano, empanadas de pollo, jamón y queso, y la tradicional empanada gallega, todas elaboradas con hojaldre especial de su obrador. Un sabor inconfundible que invita a repetir.

Platos de otro nivel

Para quienes buscan platos sabrosos y visualmente atractivos con los que impresionar estas fiestas, La Canasta cuenta con troncos salados de salmón ahumado y espárragos, una deliciosa ensalada rusa o, para los amantes del marisco y la salsa rosa, la ensalada de cangrejo.

También hay propuestas más elaboradas, y entre todas las opciones que enamoran, encuentras: el pollo relleno, el jamoncito de chivo o los calamares rellenos. Una experiencia gourmet para disfrutar sin salir de casa.

Dulces que conquistan

Además de las bandejas saladas, La Canasta ofrece una amplia variedad de tartas para endulzar cualquier celebración: chocolate, la conocida Red Velvet, de zanahoria, de queso (CheeseCake) y muchas más opciones a tu gusto.

Para quienes prefieren varias delicias en una sola ocasión, las bandejas dulces son una muy buena opción: mini dulces, mini hojaldres y palmeras son especialmente populares en Navidad.

Y para celebraciones especiales o para quienes desean disfrutar a lo grande, existen palmeras gigantes, locas malagueñas y cañas de chocolate XL, elaboradas 100% en Málaga.

Vinos y charcutería para completar la mesa

¿Sabes que también puedes disfrutar de un buen vino y plato de jamón?

La Canasta ofrece una selección de vinos de la Casa y licores para acompañar tus platos favoritos.

Además, la charcutería incluye jamón ibérico 100% bellota, salchichones, chorizos y quesos de calidad. Productos que elevan la experiencia en cualquier mesa y sorprenden por su sabor y aroma. Quienes los prueban descubren un nuevo mundo de matices irresistibles.

A veces, la ocasión es tan especial que requiere algo más que bandejas, y es ahí donde el servicio de catering se convierte en la mejor opción:

El servicio de catering en Málaga

Además de canapés y dulces, La Canasta ofrece un servicio de catering completo, adaptado a cada ocasión. El catering incluye menús personalizados, opción de servicio con camareros profesionales o versiones más informales como Coffee Time, ideales para talleres, reuniones de empresa o desayunos especiales.

Es hora del Coffee Time

Los packs de Coffee Time incluyen bandejas dulces y/o saladas acompañadas de café, infusiones y zumos naturales.

Están pensados para revitalizar a los equipos de trabajo, iniciar talleres con energía o relajarse después de horas de actividad. Es una opción muy apreciada por empresas en Málaga.

¿Cómo reservar o informarse?

Si quieres disfrutar de las bandejas, dulces o el servicio de catering de La Canasta puedes consultar la carta completa clicando aquí (https://lacanasta.es/) para conocer todas las opciones disponibles.

Para reservar o informarse, puedes llamar por teléfono a:

673 799 335

952 241 748

También se puede acudir a tu Canasta más cercana y gestionarlo directamente en tienda. El personal te atenderá con gusto y te orientará sobre las opciones más adecuadas para cada ocasión.

Clientes en un establecimiento de La Canasta.

Para estar al día con las novedades y recomendaciones navideñas, no te olvides de seguir a La Canasta en redes sociales:

Instagram: La_Canasta

Facebook: lacanastacafe

LinkedIn: La Canasta SA

Podrás descubrir nuevos productos como las cestas navideñas para tu hogar y empresas a un buen precio.

Dulce final

La Canasta te ofrece soluciones gastronómicas navideñas para que malagueños y turistas amantes de la provincia disfruten de la Navidad sin estrés, con productos de calidad y un servicio completo que incluye canapés, dulces, vinos y catering.

Estas fiestas, celebrar la Navidad en Málaga puede ser más fácil, delicioso y memorable gracias a La Canasta.

Esperamos que este artículo te haya servido de inspiración para celebrar la Navidad como mereces: con ilusión, hermosos momentos y disfrutando cada instante.

La Canasta te desea unas dulces fiestas y un próspero 2026.