Abre un nuevo centro comercial cerca de Málaga: más de 4.000 metros cuadrados y 160 plazas de aparcamiento

El área metropolitana de Málaga estrena un nuevo centro comercial con cuatro grandes cadenas. El espacio, de 4.000 metros cuadrados, se ubica en Alhaurín de la Torre y abrirá al público este próximo viernes 28 de noviembre.

Es el Parque Comercial Taralpe, en la zona oeste de Alhaurín de la Torre, que contará con un supermercado de la marca Lidl y otros tres negocios de las cadenas Rossman, Tedi y Tiendanimal.

Además de los mencionados establecimientos, contará con más de 160 plazas de aparcamiento, la mayoría dotadas de parasoles y cinco de ellas con puntos de recarga para vehículos eléctricos.

El parque comercial está configurado en forma de L y suma un total de cuatro locales comerciales, el mayor de ellos de algo más de 2.560 metros cuadrados, y los otros tres de 699, 598 y 415 m2 respectivamente.

Las obras de esta zona comercial responden al proyecto presentado el año pasado por la promotora Grupo López Real Inversiones S. L. y autorizado por el Ayuntamiento.

Aunque la apertura se realizará el viernes, en la tarde del día anterior se ha previsto un acto de inauguración enfocado a las familias, según ha confirmado el alcalde del municipio, Joaquín Villanova.

Será a las 17.00 de la tarde y podrán acudir también las familias para disfrutar de una merienda de chocolate con churros y castillos hinchables para los más pequeños. Eso sí, las tiendas no estarán abiertas al público hasta el día siguiente, viernes 28.

El regidor ha agradecido "la apuesta" de esta promotora y de estas cadenas por Alhaurín de la Torre y ha subrayado los beneficios que estas iniciativas traen para la revitalización de la economía local.

Además, el alcalde ha resaltado el "compromiso" del Ayuntamiento para respaldar cualquier tipo de proyecto comercial por su impacto favorable en la generación de empleo, abarcando tanto a grandes compañías como a pequeñas y medianas empresas, así como a nuevos emprendedores.