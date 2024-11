Una joven diseñadora francesa se lleva una de las mayores alegrías de su vida en Málaga

La joven diseñadora Naya Ahbad, de la escuela Parsons París, se ha llevado una de las mayores alegrías de su vida en Málaga. Ha ganado el Premio Internacional de Moda David Delfín Talento Original 2024, organizado por la Diputación de Málaga a través de Málaga de Moda y La Térmica, y, además, 10.000 euros. Miel sobre hojuelas.

Ha sido prácticamente llegar y besar el santo porque se acaba de graduar en este centro de formación de moda parisino. Ha traído a Málaga una colección a la que ha llamado Neuroblastome. Son siete piezas que, según detallan, exploran el viaje de la autoaceptación y la confianza en uno mismo. Sin duda, con este premio habrá aumentado esa confianza en sí misma, al margen de sus diseños.

"Me he concentrado en la idea de que un cuerpo y su historia se pueden esculpir en una prenda y viceversa, destacando las diferencias y transformaciones de una prenda en contacto con una silueta deformada", ha dicho Ahbad. Ha usado colores planos, telas con mucha caída y una gama cromática de tonos neutros.

El momento de recibir el premio. José Báez

Por otra parte, la creadora gallega Sara Maneiro, graduada en Bellas Artes y especializada en Diseño de Moda y Dirección Creativa por la Universidad de Vigo, ha obtenido la beca David Delfín con su primera colección ‘El objeto sentimental y el hogar’, de forma que podrá asistir como finalista en la edición del próximo año.

No ha sido fácil. Se han presentado 92 candidaturas de diseñadores de todo el mundo y han quedado nueve finalistas. Casi una cuarta parte de los que se han presentado procedían del extranjero, especialmente de Estados Unidos, Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido y Japón.

Los finalistas, aparte de las ya mencionadas, han sido Milagros Pereda, de la escuela Parsons París, trajo su proyecto titulado ‘Distortion’. Nia de Fer, de la Escuela Superior de Diseño; una de las escuelas de la Universidad Ramon Llull de Cataluña, presentó ‘To all women, To all mothers’ y Hanjiao Wang, procedente de The new School y Parsons París, fue seleccionada por su proyecto ‘Dream’. Desde la ESDI de Sabadell llegó Alejandro Abadía Grimaldos con su trabajo ‘Lux in Tenebris’.

Los otros tres diseñadores finalistas fueron Andrea Godoy de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja por su propuesta ‘Final, Final, Final’, Marín, que llegaba desde la Escuela Superior de Diseño de Madrid con su colección titulada ‘La Madrugá’ y Mandula Maczkó, de Polimoda, que desfiló con las creaciones de ‘To watch and to be watched’.