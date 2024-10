Fundación Harena participa en el programa europeo Community Care Worker que ayuda a las personas mayores

En España, según la proyección del INE (2023-2040), en 2040 podría haber más de 14,2 millones de personas mayores, el 27,4% del total de una población que alcanzaría unos 52 millones de habitantes.

Durante los próximos años, y especialmente a partir de 2030, se registrarían los mayores incrementos, con la llegada a la vejez de las voluminosas cohortes nacidas durante el baby boom.

Los esfuerzos de los cuidadores y voluntarios son imprescindibles en este proceso. Durante los últimos dos años, varias organizaciones de mayores de España, Eslovenia y los Países Bajos, activas en el ámbito de la atención y el bienestar, han desarrollado conjuntamente material de enseñanza destinado a los coordinadores de voluntarios (profesionales y voluntarios) que trabajan con personas mayores vulnerables.

La plataforma Community Care Worker está dirigida específicamente a los coordinadores de voluntarios, quienes desempeñan un papel cada vez más importante en el apoyo al cuidado de personas mayores.

La plataforma se creó con la idea de que, al trabajar con personas mayores, se genera una gran cantidad de conocimiento y experiencia. Este conocimiento, a menudo, se transmite de forma oral y se comparte en un círculo limitado y local.

Al transformar estos conocimientos y experiencias en vídeos cortos e infografías y compartirlos a través de la plataforma, se hacen accesibles de forma gratuita a cualquier persona involucrada en el trabajo con personas mayores vulnerables.

No solo el aprender de los conocimientos y experiencias de otros lleva a una mayor empatía, sino que también puede contribuir a una mejor comprensión del proceso de envejecimiento. Además, como visitante de la plataforma, puede obtener ideas sobre el trabajo con personas mayores de España, Eslovenia y los Países Bajos.

La plataforma se creó con la ayuda de financiación del programa Erasmus+ de Educación de Adultos y fue probada por cerca de un centenar de coordinadores, trabajadores sociales y voluntarios.

Los coordinadores de centros comunitarios y de organizaciones de cuidado y bienestar pueden usar la plataforma de forma gratuita en su trabajo diario con personas mayores y con los voluntarios. Por ejemplo, para instrucción y motivación.

Las organizaciones que colaboraron en el proyecto internacional Community Care Worker son Fundación Golden Days (Países Bajos), Leyden Academy on Vitality and Ageing (Países Bajos), DEOS (Eslovenia), Zavod AS (Eslovenia), Fundación Harena (España) y Allyoucanlearn (Países Bajos).