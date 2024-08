María Speaks English: "Suelo ir al Real y al Centro, pero no el mismo día, una tiene que descansar"

Para María Speaks English los coches de choque no se perdonan en la Feria de Málaga y, además, "un vasito de Cartojal nunca hizo daño a nadie". Entre truquito y truquito y con muchas ganas de comerse una papa asada, la malagueña hace un viaje entre sus recuerdos en la Feria de Málaga respondiendo al cuestionario feriante de EL ESPAÑOL de Málaga.

Eso sí, vestida bien fresquita y con colores alegres María se adentra en la feria de este año para terminarla con unos buñuelos de chocolate antes de volver a casa y descansar.

¿Cuál es su mejor recuerdo de la Feria? Ese que nunca olvidará.

Todas las quedadas que hacíamos en mi época más adolescente. ¡Siempre pasaba algo que podías contar al día siguiente!

¿Su atracción favorita?

Los coches de choque.

¿Cogió alguna vez la escoba en el tren de la bruja?

Nunca lo conseguí.

¿Su caseta favorita? ¿Por qué?

¡La verdad es que no tengo caseta favorita! Me guío siempre por la que tenga buen ambiente y no haga demasiado calor.

¿Es usted de Cartojal o prefiere tener un buen despertar?

Un vasito de Cartojal nunca hizo daño a nadie.

¿Centro o Real?

Siempre he sido más de salir de feria de día en el centro.

¿Cree que son excluyentes o complementarios?

Soy de elegir uno de los dos. Suelo ir a ambos, pero no el mismo día. Una tiene que descansar para el día siguiente.

¿Ha sido usted de tener amores fugaces de feria?

¡La verdad es que no!

¿Dónde es más bonito declararse: en la noria, en el botellón?

Hombre, a mí me parece más romántico en la noria, estilo El Diario de Noa.

¿La Feria se cierra con buñuelos, algodón de azúcar, papa asada, kebab o unos churros con chocolate?

I have a sweet tooth, como diríamos en inglés. Soy mucho más de dulce, así que unos buñuelitos o churros serían mi opción sí o sí.

¿Cuál ha sido su mejor concierto en la Feria de Málaga? ¿Recuerda si fue gratis?

Ahora mismo no recuerdo ninguno.

¿Es de las que cena en casa antes de bajar al Real, prefiere cenar en casetas o es más del puesto de hamburguesería Uranga?

¡Soy fan de las papas asadas!

Sea sincero, ¿Sabe usted bailar aunque sea un poquito por malagueñas?

¡Nada de nada! Necesito truquitos de baile.

¿Suele ir a las tómbolas o a las casetas con juegos? ¿Se lleva el peluche a casa?

¡Me encanta ir a los juegos! De hecho, creo que es lo que más me gusta del Real. Y por supuesto, me llevo el peluche a casa. Tengo que conseguirlo sí o sí.

¿Se come el turrón del premio cuando lanza la moneda o se lo guarda para las Navidades?

Me lo como, of course.

¿Cómo suele vestir en feria?

Muy fresquita y con colores alegres. ¡La verdad es que nunca me he vestido de flamenca! Pero estaría muy guay grabar un truquito flamenco. Maybe this year?