Los alumnos de 12 años del Sierra Blanca-Romeral se hacen marketinianos para ayudar a 15 ONG malagueñas

Todo el mundo guarda en la memoria el momento en el que su vida cambia por completo. Una fecha diluida en el calendario que abarca días, semanas, meses... Tiempo. ¿Cuánto? El suficiente para ser consciente de que la realidad que uno ha conocido no es igual para todo el mundo. Que el cosmos se ve con los mismos ojos, pero con distinta mirada. Que la verdad que te rodea puede ser diferente a tan solo "dos barrios" de distancia. Que el universo se sigue expandiendo y mientras tanto tú sigues en el mismo lugar. Crecer. Aprender. Conocer. Sentir.

Es la experiencia que los alumnos del Sierra Blanca-El Romeral están desarrollando gracias al proyecto 15 razones por. Una iniciativa que busca el encuentro de los estudiantes con distintas ONG malagueñas gracias a una herramienta fundamental: la educación. Una asignatura dirigida a los niños de PEP-9. Alejandro Maldonado, profesor encargado de coordinar esta materia, contextualiza el significado de este término: "El PEP es el Programa de la Escuela Primaria que es el Primero de los Programas del Bachillerato Internacional. Corresponde a los alumnos de 3 a 12 años es decir a las etapas de Infantil y Primaria".

Como cierre de esta fase, los alumnos del 9º curso están llevando a cabo un trabajo de fin de ciclo que busca el encuentro de los jóvenes con la labor que desempeñan diferentes asociaciones. "El culmen será una exposición que tendrá lugar el 26 de abril, y en la que estará presente toda la comunidad educativa. Además, está abierta a la ciudad, para que todos puedan conocer cómo han convivido con las fundaciones locales", explica el profesor.

Todo ello está basado en la indagación, un instrumento clave en el programa que busca el protagonismo de los niños. Y es que son ellos los encargados de establecer una línea de investigación; para la edición de 2022 han decidido que esté vinculada a la solidaridad: "El año pasado se nos pasó por la cabeza colaborar con alguna corporación, pero queríamos que tuviera un enfoque más amplio. Por eso, desde el principio de este curso, los alumnos se dividieron en grupos de cuatro. Sorteamos las 15 entidades con las que íbamos a colaborar, de manera que todos tuvieran asignada una".

A partir de ahí, comienza el trabajo de campo. Explorar cuál es su origen, quiénes son los fundadores, qué proyectos desarrollan... y bajar al terreno de juego: "Contactamos con ellos para que, a través de mentores, puedan conocer la experiencia de primera mano. Cada ONG viene, al menos, dos veces y dan testimonio de su labor a través de distintos participantes". Con esta metodología, conocen cómo es el día a día desde todas las perspectivas posibles.

Mentores de Más Vida Torremolinos, junto a los alumnos de Sierra Blanca-El Romeral.

¿Y qué pasa con esas reflexiones plasmadas en los diarios? "Se adentran en el márketing. El objetivo no es otro que ayudar a estas asociaciones a través del aprendizaje, por lo que tienen que crear una campaña publicitaria para dar a conocer el proyecto y buscar fondos". Ellos son los que llevan la voz cantante; se han encargado de hacer los pósteres (en inglés, ya que es un proyecto bilingüe), enviar las cartas a los padres y enfrentarse a las clases de los mayores para defender su tema: "Esto es un reto, recuerdo cuando me tocaba hacerlo a mí con los de COU", bromea Alejandro.

En esa exposición del 26 de abril, los niños estarán distribuidos en diferentes estand dando a conocer su trabajo junto al mentor de la ONG. "Cada uno tendrá su propio código QR en el que aparecerá recogido todo el trabajo realizado con el portfolio, fotos, experiencia, campaña...", añade.

El feedback por parte de los representantes de estas fundaciones está siendo "brutal": "Se están volcando muchísimo y están muy impresionados por la tarea que hacen los estudiantes. A veces pensamos que por ser pequeños no pueden alcanzarlo todo, pero lo están consiguiendo. No es solo una campaña de marketing; es también dar testimonio de su labor para que crezcan en la reflexión. Queríamos que aterrizaran en su ciudad, que no se quedara de puertas para dentro de su comunidad educativa", defiende el profesor Maldonado.

El diálogo, tan denostado en otros estamentos de la sociedad, ha servido como puente entre cada una de las partes implicadas. Alejandro relata que el enfoque de este proyecto debía tener la economía y el marketing como epicentro, pero que a partir de ahí, tocaba buscar un puerto para desembarcar: "Ellos han sido partícipes de la decisión. Lo único que no han podido elegir es la ONG porque se ha asignado por sorteo".

Las ONG con las que colabora el proyecto '15 razones por'.

RedMadre, Womet, Altamar, Biberódromo, Andrés Oliveras, Avoi, Fundación El Pimpi, Fundación Málaga CF, Fundación Héroes, Nena Paine, Ytaka, Bisturí Solidario de César Ramírez, San Juan de Dios, Más Vida Torremolinos y Dosta. Medicina, innovación, salud, emprendimiento, integración, educación, acompañamiento... Relata que al principio había cierto "desconocimiento" porque no sabían muy bien qué hacían: "No te voy a mentir, el Málaga CF era muy apetitoso. Sin embargo, le ha tocado a los menos futboleros, que lo están viviendo con una gran pasión".

¿Qué aprenden los alumnos de PEP-9 de Sierra Blanca-El Romeral con este proyecto?: "Desde ser buenos comunicadores para poder escuchar, a personas solidarias, que es algo que subyace a todo lo demás. Esa mentalidad abierta para ponerte en el lugar de los demás, conocer cómo hay niños que no pueden estudiar o mujeres que no han tenido acceso a la escuela. Todos esos conocimientos les ayudan a ser íntegros".

Confiesa que estos pequeños "son más maduros" de lo que la mayoría podría pensar. Empáticos con otras vivencias, presentes en el mundo que les rodea, constante en el trabajo, sin tabúes, sin miedo. Orientados al bien.

