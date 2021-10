El tesoro del Cementerio de San Miguel, ahora abierto a todos los malagueños

El pasado 27 de septiembre, Día del Turismo, se abrían las puertas de la Capilla de Santa Isabel de Hungría del Cementerio de San Miguel. Francisco Jesús Flores Matute, historiador del arte, escribía en sus redes sociales: "Tenemos que acudir en masa para que los responsables se den cuenta de que esta maravilla patrimonial de Málaga debe abrirse de forma periódica. Al menos, una vez a la semana. ¡Cuenta con esculturas y retablos de primer nivel y antigüedad!".

Otros usuarios de la red social Twitter se unían a sus palabras apoyando la idea de que la capilla debía estar abierta al menos una vez a la semana a todos los malagueños por su gran valor. De hecho, otro historiador del arte, José Manuel Leiva, hacía recientemente incluso un hilo en su cuenta dándole visibilidad al mausoleo de los Heredia, que se puede visitar desde el interior de la capilla a través de una reja.

EL ESPAÑOL de Málaga acudió el cementerio la pasada semana para reunirse con Jorge Serra, director del cementerio de San Miguel, y Federico Souvirón, director gerente de Parcemasa, que aseguraban que la capilla no se había abierto por el estado que tenía previamente a su restauración, a cargo de la empresa de restauración Aetos, de Enrique Salvo.

Además, reconocen que ha sido un proceso lento porque hacer alguna modificación en un BIC requiere pedir determinados permisos a autoridades que a su vez generan informes y que son instituciones dentro del patrimonio artístico e histórico de Málaga.

La capilla antes de ser restaurada. E.E

En la imagen previa a la restauración se puede ver cómo la reja estaba totalmente negra. Tras acabar con varias capas de pinturas durante el proceso, el restaurador descubrió que el material del que estaba hecha era bronce, algo inesperado en la intervención. "Antes tras la reja había un trozo de terciopelo oscuro que tapaba, probablemente, la que es una de las joyas del cementerio, el mausoleo de los Heredia", dice Serra.

Así, sobre la cúpula de este, Souvirón apunta que le encantaría que proximamente se interviniese en ella ya que la califica como "una auténtica joya". Además, opina que reparando esas humedades luciría aún más. Sobre la escultura, incluida en el conjunto de los Heredia, asegura que es probablemente la más importante de Málaga, de Lorenzo Bartolini.

La cúpula del mausoleo. A.R

Lo mismo ocurrió con las figuras geométricas de las pilastras, antes desconocidas entre tanto gris. Así, el relieve del tímpano del arco se encontraba bastante deteriorado por el paso del tiempo y ahora ha sido reconstruido con tecnología 3D. "Daba la impresión de que todo estaba grisáceo, como si tuviera un filtro en blanco y negro", dice Souvirón.

Así, el crucificado que presidía la capilla, ha recuperado su policromía original. Ahora se ven incluso detalles dorados en la cruz antes inapreciables. Además, para darle más protagonismo a la talla, del siglo XVII, esta ha sido trasladada a uno de los retablos laterales contando con una mayor iluminación y junto al busto de una dolorosa malagueña.

"Antes de ser restaurado nos lo llevamos a la clínica radiológica Martí-Torres para ver el estado de su interior. No queríamos hacer una barbaridad. Le pasamos por los rayos para ver si tenía algún daño", cuenta Souvirón.

El antes y el después de la imagen. A.R

"Los colores originales ya no tienen nada que ver con lo que había antes de la restauración. He de decir que hasta en un principio me chocó un poco por no estar acostumbrado a que fuera tan llamativo", reconoce abiertamente Serra, que asegura que las humedades de la capilla les hacían perderse las figuras geométricas del bajo de las pilastras que tanto suelen llamar la atención a quien lo visita.

El director del camposanto alegaba que no descartaba reabrirla pronto tras ser restaurada si lograban organizar los horarios sin poner en peligro el patrimonio de la capilla. Y dicho y hecho, el pasado 2 de octubre iniciaban los horarios oficiales los nuevos horarios de la capilla del camposanto.

La capilla, única en Málaga que es circular y que tiene al Santo Cristo presente, estará abierta para todos los malagueños los miércoles de 16:00h. a 18:00h y los sábados, domingos y festivos de 11:00h. a 13:00h. Además, el próximo 1 de noviembre, a las 12 h se realizará una Santa Misa por la Solemnidad de Todos los Santos y Fieles Difuntos.

La Biblia y el mausoleo de los Heredia. A.R

En su interior, como decíamos, se puede disfrutar del Cristo de los Afligidos y una dolorosa, además de una Virgen de Gloria, el panteón de los Heredia o altares procedentes del Convento de San Pedro de Alcántara.

"Mi sueño es tener un Raúl Berzosa, pintor del techo del Oratorio de Las Penas, en el techo de la capilla. Ahora está lisa y tiene unas manchas que muchas personas que entran, ilusas, creen que es decoración", dice Serra ilusionado.

El techo de la capilla. A.R

El Cementerio

Este Bien de Interés Cultural, que se inauguró en 1810, es uno de los camposantos más importantes a nivel histórico y monumental de España siendo una de las pocas necrópolis del siglo XIX que ha llegado a nuestros días en tal buen estado de conservación. Desde su entrada hasta muchos panteones, la sala de autopsias o las salas de velatorios están totalmente cuidadas.

Una imagen del cementerio. A.R

De hecho, en una conversación de EL ESPAÑOL de Málaga con Jorge Serra, director del cementerio de San Miguel, y Federico Souvirón, director gerente de Parcemasa, estos aseguran que han tratado de mantener todo tal cual estaba en su día. De hecho, detalles como los interruptores de la luz se asemejan a los de la época pese a lo mucho que les contó encontrarlos.

Interruptores que simulan a los de la época. A.R

"Nosotros actuamos en las zonas comunes, pero el tema de los mausoleos privados es cuestión de las familias. Ahí ni podemos entrar nosotros ni puede entrar el Ayuntamiento. Pese a ello, intentamos que las familias participen en posibles mejoras", explica Serra.

Asimismo, comenta lo entusiasmados que están por crear una sala de interpretación del cementerio, donde puedan poner testimonios gráficos que las propias familias o los fondos públicos puedan aportarles.

Un curioso mausoleo del cementerio. A.R

A modo de anécdota, a principios de 2020 tuvieron un importante rodaje cinematográfico en el camposanto. El director de 'Shakespeare enamorado' o 'La deuda', John Maden, eligió este espacio para grabar algunas escenar de su película 'Operation Mincemeat', que se espera que se estrene el próximo año.

"Por lo visto el director conoció este cementerio y tuvo claro que tenía que grabar aquí", dice Serra, que califica de la experiencia como algo muy sorprendente de vivir. "Transformaban salas superponiendo incluso azulejos verdes por toda la habitación. Es impresionante lo que pueden hacer en el mundo del cine", añade.

Así, del rodaje se han quedado con un especial recuerdo dentro de la antigua sala de autopsias, un lavabo de mármol antiguo que formaba parte del atrezzo de la película y que creían que se adecuaba mucho a la estética de la época.

El lavabo que les cedieron de la película. A.R

Sigue los temas que te interesan