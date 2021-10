Las mujeres de trono vuelven a reivindicarse para salir en la magna de octubre

Cuando faltan apenas 28 días para la procesión magna de Málaga, se abre de nuevo el debate de la presencia femenina bajo los varales. Así, esta mañana una hermana de la Hermandad del Rescate publicaba un tuit reivindicando su derecho a portar a Nuestro Padre Jesús del Rescate en la magna.

"No, no y no. La misma ilusión y el mismo derecho. Hermana como otro cualquiera", decía la imagen que adjunta en el tuit. Unos minutos más tarde, el mensaje acumulaba cientos de 'me gusta' en la red social y el debate entre los cofrades se reabría.

Las mujeres cofrades de Málaga aprovecharon la red para mostrar su apoyo a la chica y pedir al resto de hermandades que tampoco permiten que las mujeres porten a sus Titulares que la igualdad llegue a sus varales.

De hecho, ha sido tanta la polémica que hasta la propia hermandad del Rescate publicaba un comunicado oficial como respuesta. "A raíz de las distintas opiniones vertidas sobre nuestra Hermandad, nos vemos con la obligación de recordar el acuerdo adoptado en el cabildo general de hermanos (...)", reza el mensaje.

Dicho acuerdo al que hacen referencia dice que "para portar cualquiera de los tronos será obligatorio tener una talla comprendida entre 1,44 y 1,60". Asimismo respaldan que las personas que lleven dos años o más como hermanos en la cofradía con una talla entre 1,41 y 1,44 serán acoplados en el trono a través de un sistema de cuñas colocadas bajo los varales.

Si eres mujer y mides menos de esa talla no puedes, pero si eres hombre con dos años de antigüedad te ponen una cuñita pa que llegues.



Patético. https://t.co/v8XitdsCxb — Paula ۞ (@Paulabr111) October 2, 2021

La reacción por parte de las mujeres cofrades ha sido clara: "Estamos contigo, Estefanía", escribían muchas en sus cuentas en la red social. Otras, además, respondían a la propia hermandad argumentando que no entendían por qué al hombre con antigüedad sí se le pone cuña y a la mujer, en ocasiones, ni es tallada.

“Aquí solo sobra quien dice que alguna sobra…”

Habrá que gritarlo aún más fuerte todos y cada uno de los cofrades sin distinción, para que alguno se entere que vivimos en el siglo XXI!! Y al unísono!!!! Vamos a ello 😉 https://t.co/XAlQUdFw6z — Paloma Saborido (@PalomaSaborido) October 2, 2021

"Aquí solo sobra quien dice que alguna sobra", escribía Paloma Saborido, quien fuese pregonera de la Semana Santa de Málaga en 2019. "Cofradías del siglo XV", escribía otra usuaria alegando que los Estatutos de las cofradías malagueñas no están adaptados a los tiempos que corren. "Mañana o pasado sacaréis a hombros a la que llamáis "mi madre". Algunos oléis a cerrado y a naftalina", opina el fotógrafo Gaby Rodrigo.

Mañana o pasado sacareis a hombros a la que llamáis "mi madre".

Algunos oleis a cerrado y a naftalina.

Estefanía somos todos. https://t.co/RRDkjuzfg1 — Gaby Rodrigo - Fotografía (@gabyrodrigo) October 2, 2021

Este último mensaje recuerda al pasodoble a la mujer de trono de 'Don Nadie', una comparsa del año 2016 escrito por Sergio Lanzas. Muchos cofrades y carnavaleros han recordado esta letra donde el autor reclama los derechos de las mujeres en las cofradías en un día como hoy.

"Una mujer debajo de un trono no es motivo, para la vergüenza y el rubor de los hermanos, lo que es vergüenza es que en el siglo XXI, las repudiemos y no se lo permitamos", dice parte de la letra de este grupo.

Sigue los temas que te interesan