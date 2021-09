Las obras en Carretería condicionan los recorridos de las cofradías participantes en la magna de octubre

Es casi imposible imaginar la Semana Santa de Málaga sin una de sus arterias principales: la populosa calle Carretería. No obstante, la vida de la ciudad y la constante remodelación del Centro Histórico ha llevado a que la procesión magna con motivo del centenario de la fundación de la Agrupación de Cofradías no pueda transcurrir por ese enclave.

La fecha de inicio de las obras, el 4 de octubre, no hubiera dificultado la primera de las citas que planificó la Agrupación, el 25 de septiembre. Sin embargo, Carretería no podrá ser utilizada en el itinerario de hermandades que tradicionalmente han llenado con sus cortejos la vía: la Pollinica, el Rescate, la Sentencia, la Columna (vulgo Gitanos), el Cristo de la Buena Muerte (Mena) o el Sepulcro no dejarán las clásicas estampas.

Eloy Losada, hermano mayor de la Cofradía de los Gitanos, en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga, indica que a pesar de que aún no se conocen los horarios definitivos y apenas se han esbozado los itinerarios su hermandad "saldrá de calle Frailes hacia Peña y Mariblanca", como hace habitualmente el Lunes Santo.

En ese sentido, desde la casa de hermandad pareada a la de la Columna, sale el trono que representa el paso de la Sentencia, que en el recorrido oficial pasa justo detrás del amarrado a la columna. En este caso, la hermandad del Martes Santo tomará su camino hacia la plaza de Jerónimo Cuervo, calle Cárcer, Casapalma, plaza de Uncibay, Calderería y Granada.

El hermano mayor del Rescate, Joaquín González, lamenta no poder utilizar calle Carretería: "Nosotros somos asiduos y defensores de ella, pero ya nos dijeron que para esa fecha estaba de obras". El Rescate bajará hasta la plaza de la Merced y pasará por Álamos hasta llegar a Casapalma con un recorrido similar al de la Sentencia.

En una de las versiones de itinerarios que han trascendido sin ser definitivos confirma que, además de la citada Carretería, no se podrá transitar por la plaza de Enrique García Herreras (Camas), Nueva o Alcazabilla. Según ha podido saber este periódico, este martes también se indicó a las hermandades la imposibilidad de discurrir por calle Echegaray.

24.060 sillas

Desde la Agrupación de Cofradías se ha preparado un informe preliminar en el que se presenta la disposición de las sillas en el recorrido con aforo sentado del 30 de octubre. Esa carrera oficial por la que transitarán las hermandades tiene una longitud de 1.100 metros que son casi en su totalidad una recta con 24.060 localidades.

La Alameda, la plaza de la Marina y el Parque, un kilómetro en el que los tronos no realizarán ninguna maniobra. Una de las preocupaciones de las hermandades, según ha podido saber este medio, es la acústica. "No sabemos cuál será la distancia entre trono y trono, pero en ocasiones en Semana Santa en la Alameda se solapa la música de un cortejo con la de otro", afirman.

El recorrido aforado con sillas consta de tres sectores en la Alameda, uno en la plaza de la Marina y cuatro en el Parque, finalizando en la puerta del Ayuntamiento. A partir de ahí, 600 metros de itinerario obligatorio y aforado, pero de libre acceso: Guillén Sotelo, Travesía Pintor Nogales, Plaza de la Aduana, Cortina del Muelle, Postigo de los Abades, Molina Lario, Plaza del Obispo, Molina Lario y Santa María.

En cuanto a la llegada de los tronos hasta la Alameda, desde la organización se han previsto tres posibles vías de entrada. Desde el norte de la ciudad transitando por la plaza de la Constitución, calle Larios, Martínez, Atarazanas y Ordóñez; desde el oeste tomando la avenida de Andalucía y el puente de Tetuán. Las hermandades que vengan del este tomarán la plaza de la Aduana, Guillén Sotelo, Travesía Pintor Nogales, plaza de la Aduana, Cortina del Muelle, Postigo de los Abades, plaza del Obispo, Molina Lario y Santa María.

Luces de Navidad

Desde el Área de Servicios Operativos, con conversación con EL ESPAÑOL de Málaga, confirman que aunque se están realizando trabajos para instalar la iluminación navideña, no habrá adornos en las calles por las que transitará la procesión.

Así, a pesar de que el trabajo de instalación estará avanzado, no se verán estampas de imágenes bajo los adornos de Navidad aún discurriendo los cortejos por zonas donde habitualmente a cuatro semanas del alumbrado sí hay motivos preparados para la llegada de las fiestas.

Sigue los temas que te interesan