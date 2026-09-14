La desaladora de la Axarquía avanza: Vélez-Málaga aprueba el proyecto para la obtención de los terrenos

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Las claves Generado con IA Vélez-Málaga ha aprobado inicialmente el proyecto para obtener los terrenos donde se construirá la desaladora de la Axarquía. Los terrenos seleccionados suman 32.597,84 metros cuadrados y están ubicados al norte de la A-7, entre el Camino del Higueral y el Camino de Torrox. El expediente contempla una valoración total de 3.160.429,80 euros, con parte de la compensación mediante terrenos municipales y un crédito reservado de 451.836,66 euros. El alcalde reclama al Gobierno de España que concrete los siguientes pasos y establezca un calendario para la ejecución de la infraestructura, considerada clave para el abastecimiento de la comarca.

Vélez-Málaga da un paso más en el camino a la construcción de la desaladora de la Axarquía. La Junta de Gobierno Local del municipio ha aprobado inicialmente el proyecto para la obtención de los terrenos necesarios para esta infraestructura.

El objetivo de este proyecto es dar un nuevo paso administrativo para poner estos terrenos a disposición del Gobierno de España, administración encargada de ejecutar la desaladora, según han informado en un comunicado.

Estos terrenos cuentan con una superficie total de 32.597,84 metros cuadrados, situada al norte de la A-7, en el entorno comprendido entre el Camino del Higueral y el Camino de Torrox, una ubicación que ha sido definida como la más adecuada para albergar la infraestructura.

Tras esta decisión, el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha puesto en valor el trabajo realizado durante los últimos meses por la Delegación de Urbanismo, que ha permitido avanzar en la compleja tramitación necesaria para la obtención de estos terrenos.

Además, ha señalado que "la desaladora es una infraestructura demasiado importante para nuestra comarca como para que se quede en los anuncios. Hemos avanzado en la planificación, hemos trabajado sobre los terrenos y hemos dado otro paso administrativo fundamental para ponerlos en el camino de la ejecución”.

“Detrás de este acuerdo hay mucho trabajo técnico, jurídico y administrativo. No estamos hablando de una simple firma: estamos hablando de ordenar, valorar, tramitar y buscar la fórmula que permita obtener unos terrenos estratégicos para una infraestructura que necesita la Axarquía", ha añadido.

El expediente contempla una valoración total de 3.160.429,80 euros. Parte de la compensación se articula mediante terrenos municipales y se ha reservado crédito por importe de 451.836,66 euros para atender la diferencia económica prevista.

"Ahora le toca al Gobierno"

El alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento está cumpliendo con las actuaciones que están dentro de sus competencias y ha reclamado al Gobierno de España que concrete los siguientes pasos para una infraestructura cuya ejecución corresponde al Estado.

"El Ayuntamiento está haciendo su parte y Urbanismo está haciendo un trabajo extraordinario para que los terrenos puedan estar disponibles. Ahora le corresponde al Gobierno de España hacer la suya: avanzar en la tramitación, licitar y ejecutar la desaladora", ha añadido.

Lupiáñez ha recordado además que el anteproyecto se le entregó en marzo en la Axarquía, en un acto en el que participó María Jesús Montero y ha reclamado que aquel anuncio tenga continuidad con actuaciones concretas.

Lo que pedimos ahora es muy sencillo: que se den los siguientes pasos, que haya un calendario y que sepamos cuándo va a comenzar la ejecución de una infraestructura que es fundamental para garantizar el agua de nuestra tierra”, ha indicado.

El alcalde ha defendido que la desaladora “no es una cuestión partidista, sino una necesidad estratégica para el futuro de la Axarquía”, tanto para garantizar el abastecimiento como para reforzar los recursos disponibles para la agricultura.

“Vélez-Málaga está haciendo su parte. Hemos puesto el trabajo, hemos puesto los recursos y estamos avanzando con los terrenos. Ahora queremos ver también hechos por parte del Gobierno de España. La Axarquía necesita agua, necesita certezas y necesita que esta desaladora avance”, ha concluido Lupiáñez.