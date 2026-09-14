Los conciertos de la Feria de Vélez-Málaga 2026: Cali y El Dandee y María del Monte gratis y Camela a 5 euros

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Las claves Generado con IA La Feria de San Miguel de Vélez-Málaga 2026 se celebrará del 29 de septiembre al 4 de octubre con conciertos y actividades para todos los públicos. Entre los artistas destacados figuran Camela (con entrada a 5 euros), Cali y El Dandee, María del Monte, Requiebros y Salistre, siendo la mayoría de conciertos gratuitos. El pregón inaugural será el 29 de septiembre a cargo de Sergio Pérez 'El Cindindi', seguido por la actuación de Requiebros. El evento también contará con certámenes, actividades infantiles, la tradicional Cena del Mayor y la participación de hermandades, cofradías y academias de baile.

Vélez-Málaga encara ya la recta final de los preparativos para su Feria de San Miguel 2026, que se celebrará del 29 de septiembre al 4 de octubre con todo tipo de actividades. Este martes se han dado a conocer los conciertos que formarán parte de la programación durante todos los días de fiesta, la mayoría de ellos gratuitos.

Camela, Cali y El Dandee, María del Monte, Requiebros y Salistre encabezan el cartel de conciertos, en una festividad que comenzará el martes 29 de septiembre con el pregón oficial en la Plaza de la Constitución, a cargo de Sergio Pérez ‘El Cindindi’.

Tras el pregón llegará la primera gran actuación musical de la feria. El grupo Requiebros será el encargado de poner música a la noche inaugural.

El miércoles 30 de septiembre tendrá lugar en la caseta oficial del recinto ferial el tradicional Certamen Amparo Muñoz, una de las citas destacadas de la programación. Será además una jornada especial al convertirse en el día en el que quedará oficialmente inaugurada la Feria de Noche, con la elección de los Guapos Oficiales de la Feria, tanto en categoría infantil como juvenil.

A partir del jueves 1 de octubre comenzarán los cuatro días de Feria de Día, que se prolongarán hasta el domingo 4 de octubre.

El jueves será el turno de Camela, que actuará en la caseta oficial del recinto ferial. Será la única actuación de la programación principal que tendrá un precio de entrada, fijado en 5 euros.

Las entradas se pondrán a la venta este miércoles 16 de septiembre en las oficinas de Turismo de Vélez-Málaga y Torre del Mar. El resto de actuaciones principales de la feria serán gratuitas.

El viernes 2 de octubre llegará el turno de los más jóvenes con la actuación de Cali y El Dandee, mientras que el sábado 3 de octubre será el momento de disfrutar de Salistre.

La Real Feria de San Miguel 2026 llegará a su jornada de clausura el domingo 4 de octubre, que tendrá como uno de sus momentos destacados la tradicional Cena del Mayor.

Al término de la misma, la música pondrá el broche final a los días grandes de la feria con la actuación de María del Monte.

Así, el mismo día habrá Día del Niño, sumándose a la programación infantil, que ofrece una mini feria diaria en calle Canalejas.

La programación contará además con la participación de numerosas hermandades, colectivos y cofradías, que instalarán sus barras durante estos días y contribuirán a generar ese ambiente tan característico de la feria veleña.

A ello se sumará la presencia de diferentes academias de baile, que llenarán las calles de color, música y folclore.