Muere una anciana de 80 años tras ser atropellada por un ciclista en la N-340 a su paso por Almayate

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Las claves Generado con IA Una mujer de 80 años ha fallecido tras ser atropellada por un ciclista en la N-340 a su paso por Almayate, Vélez-Málaga. El accidente ocurrió a las 8:10 horas en el kilómetro 267 de la carretera, en sentido hacia Málaga. La víctima fue trasladada al Hospital Comarcal de la Axarquía, donde falleció horas después debido a las heridas sufridas. El suceso movilizó a Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y servicios sanitarios tras la alerta de un particular al 112.

Una mujer de 80 años ha fallecido tras ser atropellada por un ciclista este sábado a primera hora en la N-340 en el núcleo poblacional de Almayate, en Vélez-Málaga.

Aunque la mujer fue evacuada al Hospital Comarcal de la Axarquía, la víctima ha fallecido horas más tarde en el centro hospitalario, según han informado a EL ESPAÑOL de Málaga este domingo fuentes sanitarias.

El accidente se produjo a las 8.10 horas en el kilómetro 267 de la carretera, en sentido hacia Málaga, y fue un particular el que alertó al centro de coordinación de que había una mujer sangrando en el lugar, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

Inmediatamente se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que, tras atenderla, la trasladaron al Hospital Comarcal de la Axarquía, en Vélez-Málaga.