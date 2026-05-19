ABU pone a la venta las 353 viviendas de Magna en el 'boquete del Meliá' de Torremolinos

Las claves

Las claves Generado con IA Grupo ABU inicia la venta de 353 viviendas de entre uno y cinco dormitorios en el complejo Magna, ubicado en el conocido 'boquete del Meliá' en Torremolinos. El proyecto contará con más de 40.000 metros cuadrados de edificabilidad e incluye 25 locales comerciales, con una inversión superior a 250 millones de euros. El residencial tendrá edificios de altura media, zonas comunes con piscinas, jardines, club social, gimnasio, espacios coworking y terrazas con vistas al mar. Magna incluirá alrededor de 750 plazas de aparcamiento, áticos con solárium y piscina privada, y estará a cinco minutos a pie de la playa de la Carihuela.

Arranca el proceso de venta de una de las grandes promociones residenciales proyectadas en la Costa del Sol.

Grupo ABU acaba de anunciar el lanzamiento de la comercialización de las 353 viviendas de entre uno y cinco dormitorios que forman parte del complejo Magna. Una operación que ocupará el popularmente conocido como boquete del Meliá en Torremolinos.

De acuerdo con la información aportada por la promotora, la comercialización queda activada este miércoles 20 de mayo. Al uso residencial hay que sumar 25 locales comerciales.

Magna se ubicará en una de las parcelas más cotizadas de Torremolinos, con más de 40.000 metros cuadrados de edificabilidad y en el que la promotora inmobiliaria invertirá más de 250 millones de euros.

El residencial estará organizado en distintos edificios de altura media integrados de forma armónica en su entorno. El diseño arquitectónico apuesta por líneas contemporáneas y funcionales, priorizando los amplios espacios comunes para el disfrute de los residentes, como piscinas y áreas ajardinadas.

En cuanto a los materiales, se combinará la esencia de la estética mediterránea con soluciones innovadoras orientadas a la eficiencia energética. El complejo se ubicará a tan sólo cinco minutos a pie de la playa de la Carihuela.

Magna es un residencial pensado para la calidad de vida y el bienestar de sus propietarios, por ello, ofrece 1.500 metros cuadrados aproximadamente dedicados a equipamiento privado, con club social, gimnasio, espacio coworking, salas de usos múltiples y un bar junto a los jardines interiores del complejo y la zona de piscinas. Todas estas áreas están conectadas a su vez mediante ascensores panorámicos a las terrazas y piscinas de la cubierta.

Así será Magna

La edificación, que aprovechará el desnivel de la parcela, alcanzará la altura máxima permitida (planta baja + 6) en la Avenida Carlota Alessandri y se va escalonando en la Av. de España donde la altura pasa a ser planta baja + 5 y posteriormente planta baja + 4 hasta su encuentro con la calle Puerto Real, donde el edificio presenta esa altura en toda su fachada.

El escalonamiento del conjunto y la distribución de las viviendas está proyectado para que la mayoría de las unidades tengan protagonismo las vistas.

Tanto las terrazas privadas como las de uso comunitario, se distribuyen de manera escalonada, propiciando las mejores vistas al mar desde todas y cada una de ellas. El resultado será un jardín con elementos de agua, ideal para su disfrute durante todo el año.

En la cubierta del edificio, donde habrá áticos con solárium y piscina privada, también estará la zona comunitaria panorámica y ajardinada. Según la promotora, será la terraza privada comunitaria de mayor superficie y mejores vistas en un edificio residencial de la Costa del Sol.

Magna posee un garaje bajo rasante con en torno a 750 plazas de aparcamiento, para que cada vivienda cuente con, al menos, dos unidades y un trastero.

Las plantas de sótano, -4, -5, se destinan en su totalidad a uso aparcamiento, en la planta -3 se dispone también de una zona de aparcamiento en el primer nivel bajo rasante de la calle Puerto Real, aprovechando la entreplanta que se genera debido al desnivel existente.

En los exteriores del edificio, a pie de calle, se ubica una galería compuesta por 25 locales para usos comerciales y de restauración.