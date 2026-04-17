Muere un motorista al caerse en la rotonda del Palacio de Congresos de Torremolinos

La rotonda donde ha tenido lugar el accidente. Google Maps

Las claves

Las claves Generado con IA Un motorista ha fallecido este viernes por la tarde en Torremolinos tras sufrir una caída. El accidente ocurrió a las 18:30 en la rotonda del Palacio de Congresos, en la Avenida de la Libertad. Personal sanitario y Policía Local se desplazaron al lugar, pero no pudieron salvar la vida del motorista.

Nueva tragedia en la carretera en Málaga. Un motorista ha perdido la vida este viernes por la tarde en Torremolinos.

Según informan desde el servicio de emergencias 112, el accidente se ha producido en la Avenida de la Libertad a las 18:30, en la rotonda del Palacio de Congresos.

El motorista se ha caído, según los testigos, y estaba herido en la calzada. Se han desplazado el personal sanitario y de la Policía Local pero lamentablemente esta persona, de la que no han trascendido datos, ha muerto.