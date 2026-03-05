Torremolinos cierra su participación en la ITB de Berlín con buenas perspectivas en el mercado alemán

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, en la ITB de Berlín.

Las claves nuevo Generado con IA Torremolinos cierra su participación en la feria ITB de Berlín con buenas expectativas de crecimiento en el turismo alemán para 2026. El turismo alemán aumentó casi un 14% en 2025, consolidándose como uno de los principales mercados emisores para la localidad malagueña. La alcaldesa, Margarita del Cid, lideró una agenda de reuniones con compañías turísticas internacionales y entidades especializadas en nichos como deporte, familia, diversidad y sol y playa. Torremolinos realizó campañas promocionales en Berlín, incluyendo taxis tematizados y anuncios en Uber Platz, alcanzando unos 3,5 millones de impactos.

El Ayuntamiento de Torremolinos ha puesto fin a su agenda en la feria turística ITB de Berlín tras varios días de encuentros con empresas y organismos del sector que apuntalan el crecimiento del mercado alemán hacia el municipio.​

Según los datos municipales, el turismo procedente de Alemania cerró 2025 con un incremento cercano al 14% respecto al año anterior, consolidando a este emisor como uno de los más relevantes para la localidad malagueña.​

La delegación institucional ha estado encabezada por la alcaldesa, Margarita del Cid, que ha desarrollado una agenda de trabajo con compañías turísticas de proyección internacional y entidades especializadas en diferentes nichos de mercado.​

“Finalizamos nuestra participación en la ITB de Berlín con un balance muy positivo de la respuesta que han tenido las diferentes empresas del sector con las que hemos mantenido encuentros profesionales y que han acogido con entusiasmo la versatilidad de la oferta turística de Torremolinos”, ha señalado Del Cid.​

La regidora ha subrayado “el potencial del municipio en segmentos estratégicos en los que la ciudad es líder como el deportivo, familiar, de diversidad o el tradicional de sol y playa”, que han centrado buena parte de las conversaciones con los operadores.​

“Los operadores turísticos nos han transmitido optimismo de cara a este 2026 en el que prevén que continúe aumentando la llegada de viajeros alemanes hasta nuestra ciudad, un mercado muy importante para nosotros, con una estancia media cercana a los ocho días y con alto poder adquisitivo”, ha añadido la alcaldesa.

Acciones promocionales​

En paralelo a las reuniones, Torremolinos ha impulsado diversas acciones promocionales en Berlín, con una previsión de unos 3,5 millones de impactos gracias a soportes exteriores y campañas específicas en la capital alemana.​

Entre estas iniciativas figuran 35 taxis que circulan por la ciudad con la imagen turística del municipio hasta el 15 de marzo, además de la emisión de contenidos audiovisuales en las pantallas de la Uber Platz, uno de los espacios de referencia en la metrópoli.​

En el capítulo institucional, Del Cid se ha reunido con Nicolás Domínguez, consejero de Turismo en Múnich del Instituto de Turismo de España (Turespaña), organismo responsable de la promoción del destino España en los principales mercados emisores.​

Material promocional de Torremolinos en esta feria turística.

La agenda ha incluido también encuentros con representantes de la cadena Hoteles Sandos y con responsables de Expedia, una de las agencias de viajes en línea más relevantes a escala mundial en la intermediación turística.​

La delegación ha mantenido asimismo contactos con IGLTA, asociación global especializada en turismo para la comunidad LGTBIQ+, y con W2M, división de viajes del grupo Iberostars, con el objetivo de reforzar la presencia del destino en estos segmentos.​

Durante la feria se han celebrado reuniones con MTS Globe, compañía que presta servicios turísticos integrales a touroperadores, y con Getyourguide, plataforma de origen alemán que conecta a viajeros con tours, actividades y entradas a atracciones en numerosos destinos.​

En el marco de la ITB, el Ayuntamiento ha establecido además contactos con Avoris, operador turístico global del grupo Barceló, y con Travel Data Analytics GMBH, empresa alemana especializada en el análisis de tendencias de mercado y reservas en el sector.​

La planificación de trabajo se ha completado con un encuentro con la agencia de viajes Planet España y con Diversity Tourism, consultora con sede en Múnich centrada en marketing y asesoría para destinos interesados en atraer al público LGTBIQ+.​

Por último, la delegación torremolinense ha mantenido contactos con Detoor Group, división de viajes del minorista alemán RENE Group, uno de los grandes grupos turísticos del continente europeo, con vistas a abrir nuevas oportunidades de colaboración.