Finaliza sin éxito la búsqueda de Alejandro Navarro en Ronda, pero la investigación sigue abierta

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha finalizado sin resultados la búsqueda de Alejandro Navarro, el joven de 25 años desaparecido en Ronda el 4 de mayo de 2024. La operación ha contado con efectivos especializados desplazados desde Madrid y agentes locales, centrando la búsqueda en tres zonas próximas al Punto Limpio de Ronda y un área de pinar. La familia denunció la desaparición el mismo día, indicando que Alejandro salió a trabajar al campo y no llevaba móvil, documentación ni dinero. Aunque inicialmente se valoró la hipótesis de desaparición voluntaria, el entorno de Alejandro siempre la ha puesto en duda.

La Policía Nacional ha confirmado que la búsqueda de Alejandro Navarro, el joven de 25 años que desapareció en la localidad malagueña de Ronda el 4 de mayo de 2024, ha finalizado, pero la investigación continúa abierta, a la espera de nuevas pistas que les permitan esclarecer el caso.



La Dirección General de la Policía (DGP) ha movilizado esta semana en dicho municipio a efectivos de diferentes especialidades desplazados desde Madrid apoyados por agentes de Ronda y de la Comisaría Provincial de Málaga, según han informado fuentes policiales.



La búsqueda se ha centrado en tres zonas principalmente, ubicadas cerca del entorno del Punto Limpio de Ronda, en la barriada de la Dehesa, y en una zona de pinar situada en el mismo entorno.

Entre los agentes desplazados a Málaga se ha movilizado a investigadores del Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la UDEV Central, a perros de Guías Canino, a agentes de la Científica, Subsuelo y a efectivos del GOIT (Grupo de Operaciones de Intervenciones Técnicas), una unidad de élite especializada en el uso de maquinaria pesada.



Desde la Policía aseguran que continúan recabando datos y pesquisas que puedan ayudar a la investigación, abierta en mayo de 2024. Así, solicitan la colaboración de la ciudadanía por si alguien pudiera aportar información relevante para la investigación.



La familia, que se ha desplazado estos días a la zona, denunció el mismo día que desapareció que había salido a trabajar al campo pero que ya no tuvieron más noticias de él. No se llevó el móvil, documentación ni dinero.



Aunque en un principio se sospechó que podía tratarse de una desaparición voluntaria, el entorno del joven siempre ha cuestionado esta hipótesis.