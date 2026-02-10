94 velas en medio del caos: el cumpleaños de José, el vecino más longevo de Grazalema, símbolo de esperanza en Ronda

Las claves nuevo Generado con IA José Ramírez, el vecino más longevo de Grazalema, celebró su 94 cumpleaños en el pabellón El Fuerte de Ronda, donde se refugian los desalojados tras las borrascas Leonardo y Marta. El pabellón deportivo funciona como centro de atención y comedor, repartiendo hasta 650 menús diarios a los afectados gracias a la solidaridad de reconocidos cocineros locales. La alcaldesa de Ronda y el alcalde de Grazalema sorprendieron a José llevándole una tarta y compartiendo un emotivo momento entre la comunidad desplazada. Los desalojados han sido acogidos en hoteles, casas rurales y particulares, mientras expertos evalúan los riesgos en sus pueblos tras las intensas lluvias.

Dicen que la unión hace la fuerza y demuestra la bondad de las personas en los momentos más complicados de la vida. Eso justamente es lo que se está viviendo cada día en el pabellón deportivo El Fuerte de Ronda, que está sirviendo como refugio a los cientos de vecinos desalojados de Benaoján y Grazalema que aún siguen fuera de sus pueblos tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta.

Este pabellón está sirviendo como una plaza del pueblo improvisada donde los vecinos tratan de pasar las horas, ya que ha sido habilitado como punto de atención y comida. Hasta 650 menús completos de desayuno, almuerzo y cena se han repartido gracias a la impresionante gestión de un grupo de cocineros como Benito Gómez (dos estrellas Michelín), Eduard Dusa, Miguel Herrera, Laura Quesada o María Corralejo, que han decidido trabajar por y para los afectados.

Afectados como José Ramírez, el vecino más longevo de Grazalema, que esta semana, tras tener que meter su vida en una maleta, ha cumplido los 94 años en este pabellón rondeño, pese a todo, con una sonrisa en la cara. En sus más de nueve décadas de vida reconoce que jamás ha visto llover tanto como la noche del 4 al 5 de febrero. Residente en la zona alta del pueblo, ha contado en varios medios que comenzó a preocuparse cuando vio los caños bajar con una fuerza inaudita.

Este lunes por la tarde, Ramírez recibió una gran sorpresa en mitad de tanto caos, teniendo la oportunidad de soplar sus velas de cumpleaños. La alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández, del Partido Popular; y el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, dejaron una bonita imagen entre tanta polarización llevando juntos una tarta a Ramírez, que acogió la sorpresa con una sonrisa de oreja a oreja.

"José Ramírez Gómez, de Grazalema, cumple hoy, nada más y nada menos que 94 años y, por supuesto, ha soplado sus velas. Una buena y entrañable persona a la que la vida le ha puesto por delante este desafío. Lo bonito siempre se abre paso y nos llena de esperanza", ha escrito junto al vídeo de la sorpresa la alcaldesa rondeña, María Paz Fernández.

Todos los desalojados, como José, se han derivado a hoteles, apartamentos turísticos, casas rurales y casas particulares ofrecidas solidariamente de Ronda y, de momento, se desconoce la fecha exacta en la que podrán volver los vecinos a sus viviendas.

En estos momentos, Grazalema es un campo de estudio lleno de expertos y técnicos que están evaluando los posibles riesgos, aunque de inicio el de hundimiento parece que está descartado; al igual que desde el 112 han informado que los terremotos de baja magnitud que se están viviendo entre las sierras de Cádiz y de Ronda, nada tienen que ver con los episodios lluviosos de las últimas semanas. Sea como fuere, José pudo disfrutar de su cumpleaños con amigos y familia, como su mujer, de 80 años, que le miraba con los ojos brillantes mientras soplaba sus velas.