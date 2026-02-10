La Noche del Boquerón Victoriano presenta su octavo recetario con casi 400 propuestas culinarias

Las claves nuevo Generado con IA Se presentó el VIII recetario “De Rincón, el Boquerón” en la Noche del Boquerón Victoriano, con casi 400 recetas y 4.000 ejemplares editados en ocho años. El evento reunió a más de un centenar de asistentes, incluidos cocineros, representantes institucionales y empresarios de la provincia de Málaga. Francisco Salado y Antonio José Martín destacaron el boquerón victoriano como embajador gastronómico y símbolo del municipio para promover el turismo culinario. Cerca de 40 cocineros participaron en la elaboración del recetario, que incluye propuestas tradicionales, creativas e internacionales con el boquerón como ingrediente principal.

La Noche del Boquerón Victoriano fue el momento elegido para dar a conocer el VIII recetario “De Rincón, el Boquerón”, que suma cerca de 400 recetas y 4.000 ejemplares editados en ocho años.​

La cita, celebrada en la Fábrica de Cervezas Victoria, congregó a más de un centenar de asistentes entre cocineros, responsables de asociaciones, representantes institucionales, entidades colaboradoras, colectivos turísticos y empresarios de la provincia de Málaga.​

Al acto acudieron el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, el concejal de Turismo, Antonio José Martín, y miembros del equipo de gobierno, que arropan cada año la proyección gastronómica vinculada al boquerón victoriano.​

Durante su intervención, Salado afirmó que el Boquerón Victoriano es “el gran embajador de la gastronomía de Rincón de la Victoria y un auténtico punto de conexión y de lanza para seguir promocionando nuestro municipio”.​

Francisco Salado y Antonio José Martín entregando la chaquetilla honorífica al cocinero Camilo Rojas.

Salado recordó la estrategia de asociar el Boquerón Victoriano con chefs de prestigio, restaurantes y la Red de Restaurantes de la Fiesta del Boquerón Victoriano, que se ha extendido por la provincia de Málaga y ha llegado también a Madrid.​

El concejal de Turismo, Antonio José Martín, subrayó que la Fiesta del Boquerón Victoriano “es más que una celebración gastronómica”, al convertirse “en un símbolo, una marca del municipio y una de las citas culinarias más relevantes de la provincia”.​

“Queremos posicionar a Rincón de la Victoria como un destino de turismo gastronómico de calidad y vamos a seguir trabajando en esta línea”, añadió Martín, incidiendo en el potencial del producto y del recetario como herramienta de promoción.​

Uno de los momentos destacados de la velada fue la entrega de la chaquetilla honorífica de la Fiesta del Boquerón Victoriano al cocinero Camilo Rojas, del restaurante Los Patios de Beatas, por su implicación con la fiesta y su participación casi desde los inicios del recetario.​

​En esta octava edición del recetario han intervenido cerca de 40 cocineros de Rincón de la Victoria, de distintos puntos de la provincia de Málaga y de Madrid, que aportan una amplia gama de elaboraciones con el boquerón como ingrediente principal.​

El libro reúne propuestas tradicionales, de autor, creativas e internacionales, lo que refuerza la imagen del boquerón como producto capaz de adaptarse tanto a platos populares como a creaciones de alta cocina.​

“La publicación viene a ampliar la biblioteca gastronómica que iniciamos hace ocho años y que pone de manifiesto la versatilidad de un pescado tan nuestro como es el boquerón”, explicó Martín, quien señaló que el recetario muestra “las diferentes maneras de cocinar el boquerón victoriano, un pescado azul sabroso y versátil, capaz de convertirse en el protagonista de cualquier plato de alta cocina”.​