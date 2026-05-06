Hay momentos en los que la vida no susurra.

La vida sacude.

Vivimos a mil por hora. Agenda llena, cabeza llena, días que se encadenan sin pausa. Vamos cumpliendo, resolviendo, llegando… pero sin estar realmente. Sin mirar. Sin sentir. Sin parar.

Y entonces, sin previo aviso, la vida decide parar por ti.

En un segundo.

Sin negociación.

De repente, todo se detiene. Lo urgente deja de importar. Lo importante aparece con una claridad brutal. Y te das cuenta de algo incómodo… pero necesario: no estabas viendo.

No estabas viendo a los tuyos.

No estabas viendo los pequeños momentos.

No estabas viendo tu propio cuerpo pidiéndote descanso.

No estabas viendo… hasta que dejas de ver.

Y es ahí, en ese silencio obligado, donde ocurre algo inesperado: empiezas a mirar de otra manera. No con los ojos, sino con el corazón.

El valor de una visita.

De un mensaje.

De una mano que se queda un poco más de lo necesario.

Empiezas a entender quién está.

Pero, sobre todo, te das cuenta de que siempre han estado… y eras tú la que no estaba del todo.

Y entonces aparece otra verdad, igual de incómoda: creemos que somos invencibles.

Que el cuerpo aguanta.

Que ya descansaremos.

Que ya haremos deporte.

Que ya comeremos mejor.

Que ya nos cuidaremos… cuando haya tiempo.

Pero el tiempo no llega.

Hasta que el cuerpo habla.

Y cuando habla de verdad, no pide permiso.

Te obliga a parar.

Te obliga a escuchar.

Te obliga a recolocar prioridades que llevaban demasiado tiempo desordenadas.

Porque la salud no es un tema más en la lista.

Es la base de todo.

En medio de ese parón, cuando todo parece frágil, también sucede algo profundamente humano: descubres a quienes han hecho de cuidar su propósito.

Como Miguel Ángel Jiménez Cañete, que convierte cada traslado en calma.

El doctor Antonio Jiménez, que entiende que hay momentos donde cada minuto cuenta.

La doctora Patricia Macías, internista, que ha venido a explicarme todas las pruebas, lo que queda pendiente, a tranquilizarme y a acompañarme con una cercanía que va mucho más allá de lo clínico; un auténtico encanto, como todos los demás.

Julio Ortega, que está incluso cuando no se ve.

La doctora Ana Silva, siempre presente en sus guardias de domingo, pendiente de cada detalle, cuidando más allá de lo clínico.

Y Violeta Segura, asegurando que todo funcione cuando tú no puedes.

La doctora Sandra Giacometti, la dulce neuróloga que, con absoluta amabilidad, ha intentado explicarme cada prueba y hacer que todo este proceso lo lleve lo mejor posible, sin miedos ni sobresaltos.

La doctora Laura Cabezón, que me ha tratado con una cercanía y una amabilidad que tranquilizan incluso en los momentos más inciertos, y su auxiliar, Ana Pérez, siempre atenta, siempre con una sonrisa que acompaña.

La doctora Begoña Reina, la fantástica cardióloga que ha venido a cuidar de mi corazón, recordándome que, incluso cuando falla la mirada, el corazón sigue marcando el rumbo.

Y el doctor Tirado, cuya rapidez, criterio y preocupación desde el primer momento han sido clave para entender que aquí el tiempo importa… y mucho.

Y Diego Cocampos, el radiólogo que ha estudiado mi cuello con una seriedad y una profesionalidad que transmiten una tranquilidad absoluta, de esas que no necesitan explicación… pero que se sienten. Y que, aun así, encontró el momento para bromear con mi nombre y sacarme una sonrisa. Esa combinación tan valiosa de rigor y humanidad.

En lugares como el Hospital Quirón Málaga, uno entiende que la medicina no es solo ciencia.

Es vocación. Es presencia. Es cuidado.

Y entre pasillos, pruebas e incertidumbre… aprendes a agradecer.

Pero si algo me llevo de estos días es esto:

La vida, en el fondo, siempre va de lo mismo.

De las personas.

Las que llaman.

Las que escriben.

Las que aparecen sin hacer ruido… pero lo cambian todo.

Porque en momentos así, la vida no se mide en proyectos ni en agendas.

Se mide en nombres.

Rafael Tirado y su querida esposa María José, siempre los primeros.

El doctor Antonio Tirado e Inmaculada, siempre pendientes.

Y, muy especialmente, Lourdes, Isabel, Olga, Lorenzo, Remy, Carmen Murciano, Anabel, Gabriela… y Ángela, siempre cerca.

Mi hermano Quique, mi cuñada María.

Mis hijos, Javier y Víctor.

Mis tres hermanos favoritos, Javier, Carlos y Miguel Ramos.

Mi querido psicólogo Miguel Ángel, Mariana, siempre pendiente de mis cuidados, Eusebio, Isabel Soto, Paco Espinosa, Javier Martínez Uría, Montse, Jorge del Valle, Norma Collins, Rafa Alcantarilla, Noelia Lucero.

Y Carmen González Granado, mi querida ginecóloga.

Lucho, última incorporación de AIRE, que es todo un huracán.

Y, por supuesto, todos mis compañeros de trabajo: Miguel Ángel Capriles, Ricardo Castellanos, María Calvo, Noelia González, Antonio González, Cayo, Eoin, Fred y Santi.

Juanda y Argenis.

Laura Podadera.

Ana Casquero, Juan Carlos Almansa, Iván Borrego, José Carlos Rodríguez, Ana María Casquero, Cecilia Torelli.

David Nierga, Ángel Recio, Juan Francisco Aragón, Álvaro Pastrana, Juan Gago, Rafael Senen y Yolanda.

Y María José de 101 Televisión, siempre cerca.

Y un largo etcétera de nombres del grupo Conécta-T B2B que han estado pendientes durante todos estos días.

(Ojalá no me deje a nadie.)

Porque cada gesto ha importado más de lo que puedo explicar.

Y entonces lo entiendes:

Cuando todo se para,

lo único que de verdad queda…

son las personas.

La vida seguirá. Volveremos a correr. Volveremos a llenar la agenda.

Pero esta vez, no de cualquier manera.

Esta vez, viendo.

De verdad.

Y con algo que antes no estaba:

Conciencia.

Porque la vida no te para para castigarte.

Te para para enseñarte… a volver a mirar.