Hasta la “gloriosa” llegada de los Borbones, obra de las artes de Mazzarino, sus decretos de nueva planta y la sumisión de la monarquía hispánica en una especie de batiburrillo de personas que se depreciaban por no llevar pelucones, coulottes, valorar sus tradiciones centenarias y bárbaras para las nuevas corrientes y las élites que pronto se afrancesan y desprecian al pueblo al que, sin embargo, dicen defender, el Sur no era esa tierra sólo proveedora de materias primas y emigrantes pobres para el rico Norte.

El PIB de Andalucía durante unos cuantos siglos y hasta que se empieza a escuchar, sobre todo a las siempre insatisfechas y reclamantes élites, que piden aranceles y protección para sus industrias, contaba con la mayor extensión, la mayor población, el mayor flujo comercial ultramarino, la mayor producción agraria, minera y manufacturera de la Península. Con la revolución Industrial son los catalanes los que se equipan primero en el textil, los vascos en siderurgia, con el mineral y el carbón más cerca, ambos acumulan antes capital , desarrollan una economía financiera y pronto sienten la superioridad que da tener una buena cartera, luego, algunos, construyen un relato de superioridad racial, social, organizativa y de desprecio de los seres “degradados” del sur en palabras de un conocidísimo líder nacionalista en 1976.

Fue en la transición de la producción gremial del textil en la que Andalucía, con sus centenares de telares, fracasa en pos de las regiones que se industrializan antes y abandonan antes la producción gremial. Cataluña a la cabeza. Recomiendo mucho la lectura del Atlas de Historia económica de Andalucía. Es Antequera y los pueblos de la Serranía y Grazalema con Ubrique a la cabeza un foco importante de industria lanera en el Antiguo Régimen. “Tanto en términos de PIB y de PIB per cápita como por lo que se refiere a muchos aspectos de su estructura económica, Andalucía se sitúa, hacia la mitad del siglo XVIII, por encima de la media de la Corona española y de cada uno de sus territorios históricos. Todavía durante el primer tercio del siglo XIX mantiene datos económicos por encima de la media nacional y con aportaciones a la economía del país superiores a su representatividad territorial y poblacional.”

Antes de la revolución industrial, y muy especialmente antes de la unión aduanera de 1834 “Zollverein”, Alemania, ni siquiera existía como unidad política, algunos de sus estados y principados estaban sumidos en un estado feudal tan atrasado o más que Andalucía, hasta el punto de que era práctica habitual vender o alquilar hombres para que sirvieran en ejércitos extranjeros como el británico que se había incorporado primero a la industrialización y ejercía sobre ellos de potencia comercial. Un ejemplo son los soldados conocidos como “hessianos”. Estos eran mercenarios alemanes contratados para el servicio paramilitar por el gobierno británico. Los británicos contrataron tropas hessianas para combatir en diversos conflictos del siglo XVIII, pero se les asocia con mayor frecuencia con sus esfuerzos bélicos en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos (1775 - 1783).

Unos 30.000 soldados alemanes lucharon para los británicos durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, una cuarta parte de los soldados que los británicos enviaron al continente americano.

No es casualidad que una gran parte de la emigración a EEUU proviniera de Alemania cuya miseria producía, con Inglaterra, Irlanda e Italia, una gran cantidad de emigrantes en busca de un futuro mejor. No es extraño que los alemanes constituyan el mayor grupo étnico del pais constituyendo casi el 15% de la población.

Hasta 1837 el trono británico estuvo ligado a la casa de Hannover y los estados alemanes eran grandes clientes de la Inglaterra industrial. Desde la unión aduanera de 1834 hasta 1884 en que se constituye la unión formal en un solo Estado y el imperio colonial alemán, la cosa cambia con una potente industrialización sustentada en la eliminación de las aduanas internas y una gran potenciación de la educación que transforma los estados del Sacro Imperio en uno de los países más potentes del mundo que desafía, desde entonces, a su proveedor británico hasta que acaban chocando fatalmente en la Gran Guerra.

¿A qué viene este rollo? A que las condiciones de desarrollo y de cliente o proveedor no están escritas en roca. Willy Brandt en 1980 describió la línea que separaba el rico norte del pobre sur. El Informe Brandt es un documento internacional que fue leído por muchos jefes de Estado. Fue escrito por la Comisión Independiente, presidida por primera vez por Willy Brandt, en 1980. Su objetivo era revisar los problemas de desarrollo internacional. Contribuyó a que las relaciones entre el Norte y el Sur fueran más prioritarias políticamente y de mayor interés, especialmente en los países industrializados. Propuso que se debería fortalecer la cooperación con los países en vías de desarrollo mediante un “gran salto hacia adelante”, lo cual resolvería, al mismo tiempo, muchos problemas propios. Sin embargo, desde la publicación del Informe, la situación internacional se ha vuelto aún más grave y solo China ha usado la frase de Mao, el Gran salto Adelante, a través de múltiples iniciativas y en especial la Silk and Road para poner recursos, financiación, inversiones y comercio en buena parte de esa comunidad, haciendo, de paso, que su divisa no deje de crecer en los intercambios mundiales en deterioro del dólar.

Hoy, varios de los países de aquel pobre sur, tienen aspiraciones reales de cambiar las reglas de juego en el mundo. Ahí están China, India, estaban las dos Coreas, el Sudeste Asiático con mi admirado Vietnam, toda Hispanoamérica, con dos potencias como Brasil y Méjico, Oriente Medio y toda África. Hoy ese Sur Global, que es un Sur Plural, desafía las reglas del juego de Bretton Woods y hace años que no se traga la papilla acríticamente ni acepta que unos son los ricos que mandan y otros los pobres que tragan. Carl Oglesby, fue el primero en utilizar el término “Global South” en 1969. Escribió en la revista Commonwealth en un número especial sobre la Guerra de Vietnam. Oglesby argumentó que siglos de "dominio del norte sobre el sur global […] han convergido […] para producir un orden social intolerable".

El mismo año que Brandt presidiera la comisión de su famoso informe, Andalucía votaba tras su referéndum de Autonomía. Yo tenía 6 años, recuerdo la ilusión de la gente. No sabía en aquella época que la situación geográfica central de Antequera había propiciado en 1883 la Constitución Federal de Antequera, , en medio de la locura cantonalista de la Primera República que arregla Cánovas trayendo de nuevo a los Borbones, tras la feliz idea de Amadeo de Saboya, que sale corriendo en cuanto ve que le meten un trabucazo en la Calle Arenal, del que se libra por los pelos.

En esos años 80 había una gran ilusión por el progreso de Andalucía. Recuerdo la bronca que mi madre le echó a mi padre por comprar a plazos los 9 tomos de la Historia de Andalucía en una casa en la que con un solo sueldo se pagaba el préstamo de haber construido una casa y las letras del coche. Llegaba cada dos días un camión de Mataró cargado de patrones de tela y mi madre tenía cosiendo en sus casas a la mitad de las mujeres del pueblo. Llegaba la tela y, cada dos días, salía para Cataluña un camión lleno de vestidos, chandals, pantalones… El rico Norte y el pobre Sur. Y solo por la bronca que le cayó a mi padre me leí los 8 tomos de la Historia de Andalucía que no me convirtió en un nacionalista sino en un amante de mi tierra. Para mí, siempre, mi rico Sur. Leí muchos años después la autobiografía de Hans Kung (Verdad Controvertida. Ed. Trotta 2009) y, siendo un católico en Suiza, contaba que su abuelo le enseñó aquello de “Respeta la patria de todo hombre, pero la tuya ámala”. Y ese amor se convirtió esta semana en orgullo cuando hemos visto en el evento anual de Cre100do historias tan potentes de empresas andaluzas líderes de nicho. Ya había unas cuantas muy sobresalientes incorporadas en los últimos 8 años, Trops, Aertec, Atarfil, Maeva, Ayesa, Iturri, Grupo Puma, Premo, Inerco, Prosur y SP Group, todas excepcionales, las mejores en lo suyo, internacionalizadas, y con ventas entre los 50 y los 500 millones.

Me conmovió la historia de Paco Escalante, su abuelo tenía un camión y se arruinó, a partir de aquí, un buen amigo le dijo que, en Madrid, si traía aceitunas de calidad, como las de Andalucía, podría irle bien. El hombre compraba aceitunas, las aliñaba a diario, las ponía en botes y las vendía por bares y comercios de Madrid. Su hijo hizo crecer el negocio, alquiló una finca en Sevilla y empezó a integrarse verticalmente. Su nieto, con 16 años haciendo segundo de BUP en EEUU, recibe la llamada de su padre y le dice que por qué no llama, ya que está en América, (pero en la otra punta) al líder en aceituna de mesa de EEUU, el chico, ni corto ni perezoso, lo llama y el dueño le escucha, la atiende y le invita a ir a California a verle. Le acoge en su casa, le enseña su empresa y sus instalaciones y mantienen una relación de amistad durante décadas. Hace un par de años, Agolives, en Morón de la Frontera, acaba adquiriendo a su mayor competidor en EEUU, aquel señor al que un chaval de 16 años había llamado hace décadas. En 2021 crecieron un 5% y facturaron 121 millones en aceituna de mesa cuyo proceso han optimizado hasta el punto de llevar la fábrica al olivar, encurtiendo en el campo, y evitando los daños físicos y enzimáticos de la oliva en la recogida, almacenamiento y transporte.

No puedo evitar irme a la Historia, cuando me hablan de Lorca, de Águilas y pienso en su impresionante castillo árabe, en su restaurada sinagoga y en ese territorio de frontera que marca Puerto Lumbreras. El Marques de los Vélez defendiendo la marca y antes, Jaime I el Conquistador bajando a todo gas con dinero prestado por su suegro, conquistando y repoblando Murcia y hasta un pico de Almería. No pudo devolver los créditos a Alfonso X El Sabio, con lo que se cobró en especie, Murcia y ese pico de Almería en el que está Pulpí y hasta Almería en 1296, cayeron en manos castellanas sin derramar una gota de sangre ni tener que repoblar. Ese levante Andaluz, es distinto del poniente de Pedro I el Cruel o Fernando III el Santo. Almería, desde Jaime I, es Levante. Allí está Primaflor, en Pulpí. Un padre emprendedor y 9 hermanos. Varias empresas, desde una de riego hasta la principal, la que tiene el 20% del mercado español de verdura de hoja. En 2022 facturó 187 millones y sirven directamente al lineal en las principales cadenas de retail de Europa. La provincia de Almería ha registrado un crecimiento en sus exportaciones en los últimos años. En 2021, Almería registró por segundo año consecutivo un nuevo récord histórico con unas ventas de 4.898 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,9% respecto a 2020.

En los primeros ocho meses de 2023, Almería registró ventas récord de 3.915 millones de euros, con un ascenso del 0,7%, el segundo mejor entre las provincias, respecto al mismo periodo del año anterior. Esto supone el 15,3% del total de Andalucía. Es, con Málaga, la provincia con menos peso del sector público en Andalucía. Además, tienen el mayor PIB per cápita de Andalucía desde hace décadas. Viven del agro y son los que menos ayudas reciben de la PAC, puro carácter emprendedor.

Códoba , capital del califato, nos ha dado dos empresas Cre100do, una en la capital, Eurosemillas, con miles de licencias de patentes de semillas de todo tipo de vegetales y frutas en particular aguacate, algodón, cítricos, espárrago, fresa, frambuesa, girasol, pera y pistacho. Colaborando intensamente con centros tecnológicos y universidades en todo el mundo, y en particular en California, Israel y Córdoba, que en veterinaria y agro son líderes en el Sur. La segunda, en Al Yussena, la Lucena sefardí que era la capital financiera, industrial y comercial de los judíos al servicio de los Omeya. Esa Córdoba en la que Maimónides ( Moisés ben Maimón 1130) nace y que la barbarie Almohade hace huir a Fez, luego a Palestina, ahora masacrada, y finalmente a Egipto, donde fue médico del mismísimo Sultán Saladino. En esa Lucena de larga tradición comercial e industrial se encuentra Keyter, como Infrico, Coreco y otras, son especialistas en frio, esperan alcanzar 400 millones de facturación y tienen procesos de generación de agua a partir de la captura de la humedad del aire entre otras innovaciones.

Acabo con Airzone, una empresa que he visto crecer en Málaga de la mano de su líder Antonio Mediato y su magnífica mano derecha Paco Vertedor, movieron como nadie al ecosistema innovador del PTA y la UMA, tuvieron colaborando con ellos siempre a los más capaces, más dinámicos, flexibles e innovadores, Paco García, Doctor en automática y robótica en la UMA, Alfredo García Lopera, profesor en Telecomunicaciones y reputado profesional durante muchos años en Alcatel Citesa, Sergi Palomar y tantos otros. Pensaron en la eficiencia energética, el comfort, la domótica, y el IoT cuando nadie lo hacía. Un día, caminando por la avenida Icaria en Barcelona, me encontré su oficina allí, al año siguiente nos acompañaron en la Electrónica de Munich. Innovadores en productos y en procesos, en modelo de negocio y en integración vertical hasta el punto de tener su propia línea de montaje de circuitos electrónicos. Van a facturar 100 millones este año y están abriendo con gran éxito el mercado de EEUU.

Nadie escribió en una roca que China, Corea del Sur, Vietnam tenían que ser pobres por estar en el Sur Global, nadie lo hizo con la Alemania pre-Bismark, y nadie lo hizo con Andalucía. Podemos, a base de empresas punteras, líderes de nicho, cambiar la Historia, al fin y al cabo, como dicen los chinos, 200 años no son nada. Orgullo de empresas del Sur: El Sur Local.

