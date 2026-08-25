Gran dispositivo para luchar contra un incendio forestal en Nerja: casi 80 bomberos
El fuego se ha iniciado a las 19:30 de este martes en el paraje Arroyo de la Miel.
Más información: Falsa abogada, 100.000 euros y una huida frustrada: así cayó la estafadora de los chalets de lujo de Marbella
Las claves
Generado con IA
Un incendio forestal se ha declarado en el paraje Arroyo de la Miel, en Nerja, este martes a las 19:30.
El dispositivo desplegado cuenta con 76 bomberos forestales, tres técnicos de operaciones y un agente medioambiental.
Ocho medios aéreos, incluidos helicópteros y un avión de coordinación, han sido utilizados durante las horas de luz.
En la zona también operan dos autobombas y una unidad médica, trabajando para estabilizar el fuego.
Un incendio forestal se ha iniciado este martes a las 19:30 en el paraje Arroyo de la Miel en Nerja.
Según informan desde el Plan Infoca, sobre el terreno está trabajando un amplio dispositivo formado por 76 bomberos forestales, tres técnicos de operaciones y un agente medioambiental.
A eso hay que añadirle que durante las horas de luz se han utilizado para intentar sofocar el fuego ocho medios aéreos, de los cuales siete son helicópteros ligeros, semipesados y pesados y un avión de coordinación.
En el lugar hay además dos autobombas y una unidad médica.
Según la última información actualizada del Infoca, se está trabajando en la estabilización del fuego.