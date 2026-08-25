Gran dispositivo para luchar contra un incendio forestal en Nerja: casi 80 bomberos

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio forestal se ha declarado en el paraje Arroyo de la Miel, en Nerja, este martes a las 19:30. El dispositivo desplegado cuenta con 76 bomberos forestales, tres técnicos de operaciones y un agente medioambiental. Ocho medios aéreos, incluidos helicópteros y un avión de coordinación, han sido utilizados durante las horas de luz. En la zona también operan dos autobombas y una unidad médica, trabajando para estabilizar el fuego.

Un incendio forestal se ha iniciado este martes a las 19:30 en el paraje Arroyo de la Miel en Nerja.

Según informan desde el Plan Infoca, sobre el terreno está trabajando un amplio dispositivo formado por 76 bomberos forestales, tres técnicos de operaciones y un agente medioambiental.

A eso hay que añadirle que durante las horas de luz se han utilizado para intentar sofocar el fuego ocho medios aéreos, de los cuales siete son helicópteros ligeros, semipesados y pesados y un avión de coordinación.

En el lugar hay además dos autobombas y una unidad médica.

Según la última información actualizada del Infoca, se está trabajando en la estabilización del fuego.