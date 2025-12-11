Detienen en un control en Mijas a un hombre con metanfetamina y 1.800 euros: "Son para mis rituales chamánicos"

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil

La Guardia Civil, en el marco de los dispositivos de seguridad en vías públicas para la prevención del tráfico de drogas, ha detenido en Mijas (Málaga) a una persona por un delito contra la salud pública, tras darle el alto en un vehículo y localizar una mochila que contenía, entre otros, metanfetamina.

El propietario de la mochila, aunque suene surrealista, refirió a los agentes actuantes que se dedicaba a realizar sanaciones a través de rituales "chamánicos" y que las sustancias intervenidas eran derivados de hongos y otras plantas.

La actuación tuvo lugar durante la realización de un punto de control en la AP-7, cuando los agentes detectaron un vehículo, procediendo a darle el alto y a identificar a sus ocupantes, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

En el vehículo fue localizada una mochila en cuyo interior había varios envases con diferentes sustancias en polvo, una báscula de precisión y 1.812 euros en efectivo.

Así, analizados los envases, uno de ellos resultó ser 50 gramos de metanfetamina, siendo remitidas a sanidad para su análisis el resto de sustancias.

Por ello, detuvieron al hombre, de 31 años, por un delito contra la salud pública, instruyéndose las correspondientes diligencias que, junto con el detenido y los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Fuengirola. La actuación fue llevada a cabo por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Mijas.