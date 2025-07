Dos niños mueren ahogados en un mes en Mijas: las recomendaciones del 1-1-2 para evitar sustos este verano

La provincia de Málaga ha tenido que lamentar las muertes por ahogamiento de dos menores de edad en menos de un mes. En concreto, ambos han fallecido en espacios acuáticos de la localidad de Mijas.

La primera tragedia tuvo lugar el lunes 2 de junio en Mijas. Un niño de 12 años moría ahogado en una piscina privada a la que había acudido a pasar la tarde con un amigo. De acuerdo con los datos aportados por el Servicio de Emergencias 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso se ha producido en una vivienda de la calle Azor de la urbanización

el Coto.

Fue alrededor de las 20:30 horas cuando un testigo alertó al centro de coordinación por el ahogamiento de un menor de edad. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Guardia Civil, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, que confirmaron el fallecimiento del menor.

La segunda, tuvo lugar el pasado martes, 24 de junio, en Mijas. Un menor de 4 años de edad fallecía tras caer a una balsa de agua en una vivienda perteneciente a la urbanización La Alquería.

La primera llamada al 1-1-2 alertando del suceso llegó a las 9:15 horas. En ella, se alertaba de que un menor había caído a una piscina y que ya le habían sacado del agua, pero que necesitaban a los equipos sanitarios

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, quienes han confirmado el fallecimiento del menor tras haberle realizado, sin éxito, las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar.

La investigación de este último caso quedó a manos de la Guardia Civil ya que, al parecer, el menor salió de la vivienda a primera hora de la mañana sin que su familia se diera cuenta y cayó a la balsa, de la que no pudo salir con vida.

Prevención

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha creado una guía para evitar que se produzcan más ahogamientos tanto de niños como de adultos en la costa andaluza. Este jueves también había que lamentar la muerte de un hombre de 47 años en Benajarafe, la décima por ahogamiento en Málaga en lo que va de año.

En primer lugar, recomiendan retrasar el baño o mejor ni meterte en el agua si has comido o bebido en exceso; tampoco si has hecho ejercicio y estás fatigado, ni si no te encuentras bien por algún motivo.

Una vez en el agua, desde el organismo ruegan no alejarse de la orilla en el caso de no saber nadar, no adentrarse al mar sin compañía y bañarse siempre en zonas vigiladas y si las banderas lo permiten.

Este último dato es importante ya que la mañana del 23 de junio en Fuengirola, el equipo de salvamento de la localidad, con ayuda de la Policía Local, tuvo quee sacar del agua a una familia noruega de cinco miembros que se habían metido en el agua cuando ondeaba la bandera roja. Dos de ellos fueron rescatados en estado muy grave y con evidentes síntomas de ahogamiento.

Recuerda: con la verde puedes bañarte; cuando es amarilla, hazlo con precaución y con la roja el baño está prohibido.

Si te arrastra la corriente, mantén la calma y no nades en contra. Según reza en la guía, lo mejor es hacerlo en paralelo a la playa y una vez fuera de la corriente o remolino, ir hacia la orilla. Si no puedes salir del agua, trata de hacer siempre señales de auxilio.

No recomiendan tirarse de cabeza en lugares desconocidos, ya que puede haber poca profundidad o que el fondo esté rocoso.

Y si sientes escalofríos, picores, vértigos o zumbidos en los oídos, así como sensación de fatiga, trata de salir del agua de inmediato.

También piden tener precaución con el sol, especialmente en las horas centrales del día y cuando aún tu cuerpo no está acostumbrado a las altas temperaturas. Usa protección solar, bebe mucha agua para no deshidratarte y no te metas en el mar súbitamente. Mejor hacerlo lentamente, mojando la nuca y muñecas.