Un anciano, rescatado tras sufrir una caída en su casa de Mijas: sus vecinos, claves para salvarlo

Es una de esas historias de Navidad que atestiguan la importancia de tener a un vecino que se preocupe por nosotros siempre cerca. El pasado domingo 18 de diciembre por la mañana, la Policía Local de Mijas recibió una llamada en su base operativa. Los vecinos de un edificio de la zona de Miraflores les alertaban de que veían desde una ventana restos de sangre en la cama del vecino que vivía en el bajo, intuían que podría haberse caído.

Habían pegado en varias ocasiones al timbre, pero el hombre no respondía, así que decidieron insistir asomándose a la ventana del bajo, donde comprobaron que su habitación estaba revuelta y que el anciano no estaba en la cama, donde sí que había sangre. El anciano había sufrido una caída y como padece problemas de circulación, la hemorragia que sufría no cesaba. "Si llega a caerse en la cocina y no al lado de la cama, donde vieron los vecinos la sangre, nadie se entera, porque no tenía en ese momento familia cerca", cuentan fuentes consultadas por este periódico.

Los agentes se trasladaron al domicilio, donde pudieron observar desde fuera que el hombre se encontraba en estado semiinconsciente. Tras intentar contactar con algún familiar con resultado fallido, los Bomberos de Mijas fueron comisionados para acceder al interior de la casa.

Rompiendo la ventana de la terraza, los Bomberos pudieron acceder al interior de la vivienda. Las heridas no eran de especial gravedad, así que tras frenar la hemorragia, los efectivos trataron de reanimarlo mientras venía la ambulancia del 061, que le trasladó a un centro sanitario de la zona.

La actuación de los vecinos, preocupados por el octogenario y la rápida intervención de los agentes de la Policía Local y los Bomberos, claves para ayudar al anciano, quien seguro no olvidará ese día.

